Жара и грозы. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Лето набирает обороты. В ближайшие дни гомельчан ждет жаркая погода с грозами и дождями, сообщает pogoda.by .

В понедельник +28ºС, возможны дожди.

Во вторник — грозы и +30ºС.

А вот в среду без осадков и +30ºС.

В четверг и пятницу — снова жара и временами дожди.

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