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Жара и грозы. Погода в Гомеле на неделе
10.06.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лето набирает обороты. В ближайшие дни гомельчан ждет жаркая погода с грозами и дождями, сообщает
В понедельник +28ºС, возможны дожди.
Во вторник — грозы и +30ºС.
А вот в среду без осадков и +30ºС.
В четверг и пятницу — снова жара и временами дожди.
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Лето набирает обороты. В ближайшие дни нас ждет жаркая погода с грозами и дождями.
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