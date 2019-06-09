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Жара и грозы. Погода в Гомеле на неделе

10.06.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лето набирает обороты. В ближайшие дни гомельчан ждет жаркая погода с грозами и дождями, сообщает pogoda.by.

В понедельник +28ºС, возможны дожди.

Во вторник — грозы и +30ºС.

А вот в среду без осадков и +30ºС.

В четверг и пятницу — снова жара и временами дожди.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Лето набирает обороты. В ближайшие дни нас ждет жаркая погода с грозами и дождями.
 
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