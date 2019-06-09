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Жара и дожди. Погода в Витебске на неделе
10.06.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе будет жить и дышать немного легче, чем на предыдущей, когда в Витебске нещадно палило солнце, а дождевые тучи обходили город стороной. Сейчас жару разбавят дожди,
В понедельник, 10 июня, днем +22…+24°С. Солнечно, без осадков.
Во вторник, 11 июня, днем до +26°С. Ясно и почти безветренно.
Со среды, 12 июня, погода изменится: в прогнозе — дождь и гроза. Воздух днем прогреется до 28 градусов. Таким же будет и четверг, 13 июня.
В пятницу, 14 июня, ожидаются 30-градусная жара и дождь.
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На новой неделе будет жить и дышать немного полегче: жару разбавят дожди.
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