Жара и дожди. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

На этой неделе будет жить и дышать немного легче, чем на предыдущей, когда в Витебске нещадно палило солнце, а дождевые тучи обходили город стороной. Сейчас жару разбавят дожди, сообщает pogoda.by.

В понедельник, 10 июня, днем +22…+24°С. Солнечно, без осадков.

Во вторник, 11 июня, днем до +26°С. Ясно и почти безветренно.

Со среды, 12 июня, погода изменится: в прогнозе — дождь и гроза. Воздух днем прогреется до 28 градусов. Таким же будет и четверг, 13 июня.

В пятницу, 14 июня, ожидаются 30-градусная жара и дождь.

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