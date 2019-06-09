Малотоннажный транспорт освобождается от платы за проезд по дорогам Беларуси с 10 июня по 10 июля

Источник материала: БелТА

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владельцы транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 т с прицепами с 10 июня по 10 июля освобождаются от платы за проезд по платным автомобильным дорогам Беларуси. Это предусмотрено указом №292 , сообщает БЕЛТА.

На этот период владельцам указанной категории транспортных средств не нужно заключать договор пользования платной автомобильной дорогой, регистрировать транспортное средство в системе BelToll и устанавливать на транспортное средство устройство электронной оплаты.

Если у водителя уже есть договор и он будет передвигаться по платным участкам дорог в период с 10 июня по 10 июля, оператор советует поместить устройство электронной оплаты в защитную упаковку (металлизированный пакет), иначе при проезде под станциями сбора платы оно будет издавать звуковые сигналы. При этом списание денежных средств со счета производиться не будет.

С 00.00 11 июля движение по платным дорогам Беларуси будет осуществляться в обычном режиме.

Напомним, обязательства по оплате за пользование платными автодорогами распространяются на транспортные средства с технически допустимой общей массой более 3,5 т, а также с технически допустимой общей массой не более 3,5 т, зарегистрированные за пределами Евразийского экономического союза.

Указ №292 "О мерах по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года" подписан 24 июля 2018 года. Документ также устанавливает безвизовый въезд в Беларусь для участников, официальных представителей, организаторов игр, иных специалистов с 20 мая по 10 июля 2019 года, а также для иностранных туристов с 10 июня по 10 июля 2019 года по аккредитационным картам или билетам на спортивные соревнования. Кроме того, документ ограничивает передвижение грузовых автомобилей в Минске в дневное время в период проведения игр, регулирует сроки действия специальной таможенной процедуры в отношении иностранных товаров, ввозимых на территорию Беларуси и предназначенных для подготовки и проведения соревнований.-0-