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Малотоннажный транспорт освобождается от платы за проезд по дорогам Беларуси с 10 июня по 10 июля
10.06.2019 07:22 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владельцы транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 т с прицепами с 10 июня по 10 июля освобождаются от платы за проезд по платным автомобильным дорогам Беларуси. Это
На этот период владельцам указанной категории транспортных средств не нужно заключать договор пользования платной автомобильной дорогой, регистрировать транспортное средство в системе BelToll и устанавливать на транспортное средство устройство электронной оплаты.
Если у водителя уже есть договор и он будет передвигаться по платным участкам дорог в период с 10 июня по 10 июля, оператор советует поместить устройство электронной оплаты в защитную упаковку (металлизированный пакет), иначе при проезде под станциями сбора платы оно будет издавать звуковые сигналы. При этом списание денежных средств со счета производиться не будет.
С 00.00 11 июля движение по платным дорогам Беларуси будет осуществляться в обычном режиме.
Напомним, обязательства по оплате за пользование платными автодорогами распространяются на транспортные средства с технически допустимой общей массой более 3,5 т, а также с технически допустимой общей массой не более 3,5 т, зарегистрированные за пределами Евразийского экономического союза.
Указ №292 "О мерах по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года" подписан 24 июля 2018 года. Документ также устанавливает безвизовый въезд в Беларусь для участников, официальных представителей, организаторов игр, иных специалистов с 20 мая по 10 июля 2019 года, а также для иностранных туристов с 10 июня по 10 июля 2019 года по аккредитационным картам или билетам на спортивные соревнования. Кроме того, документ ограничивает передвижение грузовых автомобилей в Минске в дневное время в период проведения игр, регулирует сроки действия специальной таможенной процедуры в отношении иностранных товаров, ввозимых на территорию Беларуси и предназначенных для подготовки и проведения соревнований.-0-
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10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владельцы транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 т с прицепами с 10 июня по 10 июля освобождаются от платы...
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