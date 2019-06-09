Картина выходных: выпускные вечера, город солнца и выборы в Казахстане

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина выходных. 8-9 июня

Беларусь и Россия определяют пути к новому этапу сотрудничества в Союзном государстве . Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России, заместитель премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией Владимир Семашко, выступая на Дне многонациональной России в Минске. В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев выразил надежду, что белорусско-российские отношения будут служить примером для других стран.

Минсельхозпрод прогнозирует сумму контрактов на уровне не менее $100 млн по итогам "Белагро" .

Минск и Москва находят общий язык по проблемным вопросам поставок белорусской продукции в Россию, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

В Казахстане прошли внеочередные президентские выборы . По данным Exit poll, на за кандидата Касым-Жомарта Токаева проголосовало более 70% избирателей.

Армения заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере IT-технологий , заявил президент Армении Армен Саркисян.

Беларусь может зарабатывать на интеллекте , заявил генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри. Он отметил, что доля хорошо образованных специалистов в Беларуси впечатляет.

Транспортировка российской нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Польши частично возобновлена, сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

На ОАО "Нафтан" продолжают подсчитывать убытки от поставки некондиционной российской нефти в Беларусь и готовятся отстаивать на переговорах с Россией свои интересы в части компенсации. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Демидов.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выпускные вечера в Беларуси

Минским суворовцам вручили выпускные погоны .

Более 500 новобранцев органов погранслужбы приняли присягу .

РЕПОРТАЖ: Город солнца и белорусского слова

Гран-при конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни завоевала Яна Мармыш.

Белоруска Татьяна Щербач стала "Вице-королевой студенчества" на международном конкурсе в Ставрополе.

ФОТОФАКТ: В Минске провели уличные тренировки танцевального баттла "Славянского базара"

В МЧС рассказали, как действовать , если стали свидетелем лесного пожара.

Белоруска Анастасия Зименкова завоевала золото юниорского ЧЕ по трем видам борьбы.

В Сочи столкнулись два туристических автобуса , пострадали 26 человек.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 июня

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В Национальном пресс-центре в 12.00 состоится пресс-конференция: "Об организации и проведении форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь" в индустриальном парке "Великий камень".

Национальный пресс-центр в 14.00 организует видеоинтервью на сайтах www.bpc.by, www.soyuz.by: "Итоги театрального сезона. Новые проекты и премьеры Большого театра оперы и балета Республики Беларусь".

Выставочный арт-проект "Наш край любимый - Беларусь", входящий в культурную программу II Европейских игр, откроется в Национальном историческом музее.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 июня

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85 лет назад родился Хилькевич Анатолий Павлович (д.Березовка Слуцкого р-на Минской обл.), белорусский ученый, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. Автор научных работ по теории и методологии познания, проблемам логики, психологии личности, юридической психологии. Умер в 2005 году.

75 лет назад родился Абрамов Модест Модестович (Россия), российский и белорусский режиссер. Работал в театрах России, Молдовы. С 1985 года режиссер Гродненского областного драматического театра, в 1991-1995-х годах художественный руководитель Белорусского республиканского театра юного зрителя. Среди постановок: "Завтра была война" по Б.Васильеву, "Песнь о зубре" М.Гусовского, "Чиполлино и его друзья" по Дж.Родари и др.

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