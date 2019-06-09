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Картина выходных: выпускные вечера, город солнца и выборы в Казахстане
10.06.2019 08:00 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина выходных. 8-9 июня
Беларусь и Россия определяют
Минсельхозпрод прогнозирует сумму контрактов на уровне не менее $100 млн
Минск и Москва находят общий язык по проблемным вопросам
В Казахстане прошли
Армения заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в
Беларусь может
На ОАО "Нафтан" продолжают подсчитывать
ФОТОРЕПОРТАЖ:
Минским суворовцам вручили
Более 500 новобранцев органов погранслужбы
РЕПОРТАЖ:
Белоруска Татьяна Щербач стала
ФОТОФАКТ: В Минске провели уличные тренировки танцевального
В МЧС рассказали,
Белоруска Анастасия Зименкова
В Сочи столкнулись
СЕГОДНЯ
Анонсы на 10 июня
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В Национальном пресс-центре в 12.00 состоится пресс-конференция: "Об организации и проведении форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь" в индустриальном парке "Великий камень".
Национальный пресс-центр в 14.00 организует видеоинтервью на сайтах www.bpc.by, www.soyuz.by: "Итоги театрального сезона. Новые проекты и премьеры Большого театра оперы и балета Республики Беларусь".
Выставочный арт-проект "Наш край любимый - Беларусь", входящий в культурную программу II Европейских игр, откроется в Национальном историческом музее.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 11 июня
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85 лет назад родился Хилькевич Анатолий Павлович (д.Березовка Слуцкого р-на Минской обл.), белорусский ученый, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. Автор научных работ по теории и методологии познания, проблемам логики, психологии личности, юридической психологии. Умер в 2005 году.
75 лет назад родился Абрамов Модест Модестович (Россия), российский и белорусский режиссер. Работал в театрах России, Молдовы. С 1985 года режиссер Гродненского областного драматического театра, в 1991-1995-х годах художественный руководитель Белорусского республиканского театра юного зрителя. Среди постановок: "Завтра была война" по Б.Васильеву, "Песнь о зубре" М.Гусовского, "Чиполлино и его друзья" по Дж.Родари и др.
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