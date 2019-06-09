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Странное вокруг брестского завода, Голубые озера и накачанные красавицы - все за выходные

10.06.2019 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ох и насыщенной была прошлая неделя! «Беллегпром» решил взяться за «секонды», все обсуждали дорожную разметку к Европейским играм, велосипеды президента, самокаты спецназа… А с погодой что творилось, помните?! То жара, то дожди и грозы, то ветер с градом (видели, какие градины под Могилевом выпали?!). Вчерашний день вообще стал самым жарким в нынешнем году (Могилев и вовсе побил рекорд 71-летней давности!). Что еще интересного произошло за неделю, давайте вспомним с помощью нашего теста, а потом быстро пробежим по главным событиям выходных. И вперед, в новую неделю, в новую жизнь!

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Помните, что мы решили за несколько недель объехать известные белорусские курорты и посмотреть, чем они сегодня могут привлечь туристов? В проекте «Отпуск на родине» мы уже писали о Нарочи, теперь на очереди — Голубые озера.


  • Смотрите, какая хорошая история! На границе Гродненской и Минской областей, в Воложинском районе, есть маленькая лесная деревня, где остался всего один жилой дом, в котором обитает 84-летняя бабушка Геня. Держит кур и «гадуе цыплят ды кацят», косит, справляется с огородом и сохраняет, сама того не зная, память о староверах, которые когда-то жили здесь и которых уже нет. «Памру, — говорит, — і ніхто не раскажа пра іх». Так что слушайте.
  • Знакомьтесь — Анастасия (может, кстати, вы уже видели ее на минских улицах): Настя катается на велосипеде с двумя детьми, не изменяя своему образу жизни, религии и стилю одежды — длинному платью и платку. Ей не раз бросали вслед: «Сейчас упадешь! Куда едешь?!». А для Насти велосипед — это обычный городской транспорт, который помогает добраться до нужной точки. «На велосипеде дети ведут себя спокойно: мы с ними поем песенки, разглядываем окружающий мир».


  • А теперь текст для водителей авто. Эксперт показал нам, какие ляпы можно встретить на наших дорогах, — и, думаем, вы тоже их видели. «Какая-то добрая душа нарисовала наземный переход… прямо по крыше подземного! Вот пешеходы и ходят поверху, а водителям приходится уступать дорогу пешеходам-нарушителям». Как вам все эти ребусы? А видели, кстати, какую дорогу между Полоцком и Новополоцком сделали к приезду Лукашенко? Местные говорят, таких ровных отродясь не видели!
  • На Гомельщине — очередной конфликт местных жителей и арендатора водоема. Взрослых и детей из агрогородка в Чечерском районе теперь пускают к деревенскому озеру только за деньги — за день рыбалки нужно отдать 14 рублей. Люди возмутились: «Да мы 240 рублей получаем, кто ж пойдет на твою рыбалку?»
  • «Штадлер» пустил в цеха посетителей — и сотни белорусов приехали, чтобы увидеть, как собираются новые, современные поезда. Вы же видели, на чем мы будем ездить, например, по третьей («зеленой») линии метро в Минске?


  • Помните минчанку Дашу Чернову, которая участвовала в проекте «Ты супер!» на НТВ, а потом миллиардер Михаил Гуцериев подарил ей квартиру? Так Даша стала хозяйкой собственного жилья в Минске — и рассказала нам о своих эмоциях и не только: «После финала я прорыдала часа четыре. Это была настоящая истерика, я не могла поверить в то, что произошло… Вот вы сами представьте. Я живу 20 лет верой в мечту, понимая, что она сбудется, только если я буду очень много работать. И вдруг начинает происходить что-то нереальное».
  • А вот у нас в студии девушки, которые занимаются пауэрлифтингом и кроссфитом, — накачанные спортивные красавицы. Вам интересно, как на них реагируют мужчины — не комплексуют ли, да и вообще — может ли накачанная девушка быть женственной?
  • Школьники, смотрите! Вот вам список из восьми YouTube-каналов, где быстро, забавно и (главное) понятно объясняют всякие умные вещи из школьной (и околошкольной) программы. Будет чем заняться на каникулах, ага (но там правда интересно).

О СПОРТЕ

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Кстати. Наш вам совет: не берите в руки даже самых милых ежиков, если вы с ними близко не знакомы — а то это все может плохо закончиться. Хорошей недели, друзья — и всегда берегите себя!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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