Странное вокруг брестского завода, Голубые озера и накачанные красавицы - все за выходные

Оказывается, мы с Россией валюты">плотно обсуждаем возможность создания единой валюты. А министр финансов России Антон Силуанов предупредил: пока не будут решены вопросы по интеграции, не имеет смысла «выдергивать» вопросы компенсации за потери от налогового манера или вопросы кредитования страны.
В ночь с 8 на 9 июня в школах прошли выпускные вечера. 55 тысяч вчерашних 11-классников встретили первое утро взрослой жизни. О чем они мечтают, сколько хотят зарабатывать и в каких странах побывать — все откровения минских выпускников здесь.
Помните, что мы решили за несколько недель объехать известные белорусские курорты и посмотреть, чем они сегодня могут привлечь туристов? В проекте «Отпуск на родине» мы уже писали о Нарочи, теперь на очереди — Голубые озера.
Смотрите, какая хорошая история! На границе Гродненской и Минской областей, в Воложинском районе, есть маленькая лесная деревня, где остался всего один жилой дом, в котором обитает 84-летняя бабушка Геня. Держит кур и «гадуе цыплят ды кацят», косит, справляется с огородом и сохраняет, сама того не зная, память о староверах, которые когда-то жили здесь и которых уже нет. «Памру, — говорит, — і ніхто не раскажа пра іх». Так что слушайте.
Знакомьтесь — Анастасия (может, кстати, вы уже видели ее на минских улицах): Настя катается на велосипеде с двумя детьми, не изменяя своему образу жизни, религии и стилю одежды — длинному платью и платку. Ей не раз бросали вслед: «Сейчас упадешь! Куда едешь?!». А для Насти велосипед — это обычный городской транспорт, который помогает добраться до нужной точки. «На велосипеде дети ведут себя спокойно: мы с ними поем песенки, разглядываем окружающий мир».
А теперь текст для водителей авто. Эксперт показал нам, какие ляпы можно встретить на наших дорогах, — и, думаем, вы тоже их видели. «Какая-то добрая душа нарисовала наземный переход… прямо по крыше подземного! Вот пешеходы и ходят поверху, а водителям приходится уступать дорогу пешеходам-нарушителям». Как вам все эти ребусы? А видели, кстати, какую дорогу между Полоцком и Новополоцком сделали к приезду Лукашенко? Местные говорят, таких ровных отродясь не видели!
На Гомельщине — очередной конфликт местных жителей и арендатора водоема. Взрослых и детей из агрогородка в Чечерском районе теперь пускают к деревенскому озеру только за деньги — за день рыбалки нужно отдать 14 рублей. Люди возмутились: «Да мы 240 рублей получаем, кто ж пойдет на твою рыбалку?»
Помните минчанку Дашу Чернову, которая участвовала в проекте «Ты супер!» на НТВ, а потом миллиардер Михаил Гуцериев подарил ей квартиру? Так Даша стала хозяйкой собственного жилья в Минске — и рассказала нам о своих эмоциях и не только: «После финала я прорыдала часа четыре. Это была настоящая истерика, я не могла поверить в то, что произошло… Вот вы сами представьте. Я живу 20 лет верой в мечту, понимая, что она сбудется, только если я буду очень много работать. И вдруг начинает происходить что-то нереальное».
А вот у нас в студии девушки, которые занимаются пауэрлифтингом и кроссфитом, — накачанные спортивные красавицы. Вам интересно, как на них реагируют мужчины — не комплексуют ли, да и вообще — может ли накачанная девушка быть женственной?
Школьники, смотрите! Вот вам список из восьми YouTube-каналов, где быстро, забавно и (главное) понятно объясняют всякие умные вещи из школьной (и околошкольной) программы. Будет чем заняться на каникулах, ага (но там правда интересно).