Странное вокруг брестского завода, Голубые озера и накачанные красавицы - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ох и насыщенной была прошлая неделя! «Беллегпром» решил взяться за «секонды» , все обсуждали дорожную разметку к Европейским играм, велосипеды президента , самокаты спецназа … А с погодой что творилось, помните?! То жара, то дожди и грозы, то ветер с градом (видели, какие градины под Могилевом выпали ?!). Вчерашний день вообще стал самым жарким в нынешнем году (Могилев и вовсе побил рекорд 71-летней давности !). Что еще интересного произошло за неделю, давайте вспомним с помощью нашего теста , а потом быстро пробежим по главным событиям выходных. И вперед, в новую неделю, в новую жизнь!

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





В Казахстане прошли выборы президента . С огромным отрывом лидирует Токаев. В Нур-Султане и Алматы прошли митинги протеста, были задержаны около 500 человек .

. С огромным отрывом лидирует Токаев. В Нур-Султане и Алматы прошли митинги протеста, . Что там в деле Ивана Голунова? Журналист «Медузы», обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца (следователь и прокурор, напомним, просили арест). Он рассказал, что получал угрозы из-за одного своего расследования . Все эти дни по всему миру проходили акции в поддержку задержанного журналиста . В субботу у здания суда вынесения вердикта также ожидали сотни людей. А что по этому поводу говорили госканалы, рассказать ?

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Помните, что мы решили за несколько недель объехать известные белорусские курорты и посмотреть, чем они сегодня могут привлечь туристов? В проекте «Отпуск на родине» мы уже писали о Нарочи , теперь на очереди — Голубые озера .





Смотрите, какая хорошая история! На границе Гродненской и Минской областей, в Воложинском районе, есть маленькая лесная деревня, где остался всего один жилой дом, в котором обитает 84-летняя бабушка Геня. Держит кур и «гадуе цыплят ды кацят», косит, справляется с огородом и сохраняет, сама того не зная, память о староверах , которые когда-то жили здесь и которых уже нет. «Памру, — говорит, — і ніхто не раскажа пра іх». Так что слушайте .

, которые когда-то жили здесь и которых уже нет. «Памру, — говорит, — і ніхто не раскажа пра іх». . Знакомьтесь — Анастасия (может, кстати, вы уже видели ее на минских улицах): Настя катается на велосипеде с двумя детьми, не изменяя своему образу жизни, религии и стилю одежды — длинному платью и платку. Ей не раз бросали вслед: «Сейчас упадешь! Куда едешь?!». А для Насти велосипед — это обычный городской транспорт , который помогает добраться до нужной точки. «На велосипеде дети ведут себя спокойно: мы с ними поем песенки, разглядываем окружающий мир».





А теперь текст для водителей авто. Эксперт показал нам, какие ляпы можно встретить на наших дорогах , — и, думаем, вы тоже их видели. «Какая-то добрая душа нарисовала наземный переход… прямо по крыше подземного! Вот пешеходы и ходят поверху, а водителям приходится уступать дорогу пешеходам-нарушителям». Как вам все эти ребусы ? А видели, кстати, какую дорогу между Полоцком и Новополоцком сделали к приезду Лукашенко? Местные говорят, таких ровных отродясь не видели !

, — и, думаем, вы тоже их видели. «Какая-то добрая душа нарисовала наземный переход… прямо по крыше подземного! Вот пешеходы и ходят поверху, а водителям приходится уступать дорогу пешеходам-нарушителям». ? А видели, кстати, какую дорогу между Полоцком и Новополоцком сделали к приезду Лукашенко? ! На Гомельщине — очередной конфликт местных жителей и арендатора водоема. Взрослых и детей из агрогородка в Чечерском районе теперь пускают к деревенскому озеру только за деньги — за день рыбалки нужно отдать 14 рублей. Люди возмутились : «Да мы 240 рублей получаем, кто ж пойдет на твою рыбалку?»

местных жителей и арендатора водоема. Взрослых и детей из агрогородка в Чечерском районе теперь пускают к деревенскому озеру только за деньги — за день рыбалки нужно отдать 14 рублей. : «Да мы 240 рублей получаем, кто ж пойдет на твою рыбалку?» «Штадлер» пустил в цеха посетителей — и сотни белорусов приехали, чтобы увидеть, как собираются новые, современные поезда. Вы же видели, на чем мы будем ездить, например, по третьей («зеленой») линии метро в Минске ?





Помните минчанку Дашу Чернову, которая участвовала в проекте «Ты супер!» на НТВ, а потом миллиардер Михаил Гуцериев подарил ей квартиру? Так Даша стала хозяйкой собственного жилья в Минске — и рассказала нам о своих эмоциях и не только : «После финала я прорыдала часа четыре. Это была настоящая истерика, я не могла поверить в то, что произошло… Вот вы сами представьте. Я живу 20 лет верой в мечту, понимая, что она сбудется, только если я буду очень много работать . И вдруг начинает происходить что-то нереальное».

ей квартиру? Так Даша стала хозяйкой собственного жилья в Минске — : «После финала я прорыдала часа четыре. Это была настоящая истерика, я не могла поверить в то, что произошло… Вот вы сами представьте. Я живу 20 лет верой в мечту, понимая, что . И вдруг начинает происходить что-то нереальное». А вот у нас в студии девушки, которые занимаются пауэрлифтингом и кроссфитом, — накачанные спортивные красавицы . Вам интересно, как на них реагируют мужчины — не комплексуют ли, да и вообще — может ли накачанная девушка быть женственной ?

. Вам интересно, как на них реагируют мужчины — не комплексуют ли, да и вообще — ? Школьники, смотрите! Вот вам список из восьми YouTube-каналов , где быстро, забавно и (главное) понятно объясняют всякие умные вещи из школьной (и околошкольной) программы. Будет чем заняться на каникулах, ага (но там правда интересно).

О СПОРТЕ

Все новости субботы, 8 июня

Все новости воскресенья, 9 июня

Кстати. Наш вам совет: не берите в руки даже самых милых ежиков, если вы с ними близко не знакомы — а то это все может плохо закончиться . Хорошей недели, друзья — и всегда берегите себя!

Ваша редакция

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