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Солнце и до +33 °C. Погода в Гродно на неделе

10.06.2019 08:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предстоящая неделя будет экстремально жаркой и солнечной. Только в пятницу обещают дожди.


Фото: Сергей Комков

Сегодня, 10 июня, будет до +25°С, ясно, без осадков, слабый ветер.

Во вторник, 11 июня, — до +30 °C, ясно и без осадков.

В среду, 12 июня, станет еще теплее. Воздух днем прогреется до +33 °C. Весь день будет солнечно.

В четверг, 13 июня, ясно, вечером — переменная облачность. Температура воздуха днем — до +33°С.

В пятницу, 14 июня, — до +27 °C, небольшая облачность. Вечером — небольшой дождь.

Хорошей недели вам, друзья!

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Предстоящая неделя будет экстремально жаркой и солнечной. Только в пятницу обещают дожди.
 
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