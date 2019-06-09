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Жара с дождями пополам. Погода в Могилеве на неделе

10.06.2019 08:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Видали, какой град Могилевом выпал град размером со сливу">выпал вчера под Могилевом? А о рекорде 71-летней давности нашей погоды читали? В Могилеве в ближайшие дни будет такой же: жара пополам с дождями. Днем будет не ниже +26°С, по ночам — около +19°С. Ну просто тропики какие-то! Может, кто-то уже высадил пальмы эксперимента ради?


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 10 июня, будет до +25°С, переменная облачность, кратковременные дожди.

Во вторник, 11 июня, дождей не будет, температура воздуха днем поднимется до +27°С.

В среду станет еще жарче: обещают +29°С, но с кратковременными дождями.

В четверг максимальная температура воздуха снизится до +27°С, по-прежнему ожидаются дожди.

А в пятницу прогнозируют уже грозы и снова кратковременные дожди. Но прохладнее станет разве что ночью. Днем — по-прежнему +27°С.

Точный прогноз погоды в своем городе смотри каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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