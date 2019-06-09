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Жара с дождями пополам. Погода в Могилеве на неделе
10.06.2019 08:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Видали, какой град Могилевом выпал град размером со сливу">выпал вчера под Могилевом? А о рекорде 71-летней давности нашей погоды
Сегодня, 10 июня, будет до +25°С, переменная облачность, кратковременные дожди.
Во вторник, 11 июня, дождей не будет, температура воздуха днем поднимется до +27°С.
В среду станет еще жарче: обещают +29°С, но с кратковременными дождями.
В четверг максимальная температура воздуха снизится до +27°С, по-прежнему ожидаются дожди.
А в пятницу прогнозируют уже грозы и снова кратковременные дожди. Но прохладнее станет разве что ночью. Днем — по-прежнему +27°С.
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Днем ниже +26 градусов не ждите. В выходные - возможно, но не факт.
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