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На следующей неделе в Бресте будет до +33°С (а потом - дожди)
10.06.2019 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте будет ясной и жаркой,
Температура воздуха начнет расти с понедельника. Первый рабочий день пройдет без осадков, днем — до +27°С, во вторник днем столбик термометра поднимется до +30°С, в среду обещают до +32°С, в четверг еще на градус выше.
Утром пятницы возможен дождь. Во второй половине дня — переменная облачность и дождь с грозой, но все так же жарко.
Хорошей недели, друзья!
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Дождь обещают в пятницу (но это неточно).
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