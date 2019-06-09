На следующей неделе в Бресте будет до +33°С (а потом - дожди)

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет ясной и жаркой, сообщает pogoda.by. Дождь обещают только в пятницу (но это неточно).



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Температура воздуха начнет расти с понедельника. Первый рабочий день пройдет без осадков, днем — до +27°С, во вторник днем столбик термометра поднимется до +30°С, в среду обещают до +32°С, в четверг еще на градус выше.

Утром пятницы возможен дождь. Во второй половине дня — переменная облачность и дождь с грозой, но все так же жарко.

Хорошей недели, друзья!

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