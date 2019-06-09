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Температурный рекорд 30-летней давности побит в Брагине 9 июня
10.06.2019 09:48 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд 30-летней давности побит 9 июня в Брагине (Гомельская область), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В целом по Беларуси максимальная температура воздуха днем 9 июня составила от 24 градусов по западу до 32 градусов на юго-востоке. В Минске температурный максимум составил 26,9 градуса выше нуля. "Вчера в Брагине температура достигла отметки в плюс 32,1 градуса - это самый высокий показатель для этого дня за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 1989 году - 31,2 градуса", - сказали в Белгидромете.
В первые дни июня температурный фон в стране на 4-6 градусов превышал климатическую норму. "Установилась необычно жаркая для июня погода", - отметили в Белгидромете.
Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный слабый с усилением до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха днем составит 23-29 градусов.
Синоптики прогнозируют, что на этой неделе в Беларуси сохранится жаркая погода.-0-
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10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд 30-летней давности побит 9 июня в Брагине (Гомельская область), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском...
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