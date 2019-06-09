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Назвали дату открытия четырех станций 3-й линии метро

10.06.2019 09:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первые четыре станции новой линии метро в Минске планируют открыть 3 июля 2020 года. Дату назвали в материале агентства «Минск-Новости».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Тоннелепроходческий щит «Алеся» начал рыть четвертый тоннель — с «Вокзальной» до «Ковальской слободы» 24 мая. Тогда отмечалось, что с этим делом щит должен справиться к декабрю. Сейчас закончить эту проходку планируют в начале октября. В сутки удается смонтировать порядка девяти колец шириной по 1,4 метра.

— Планируем к 30 декабря 2019 года закончить отделку помещений. К 2 января 2020 года — пустить пробный поезд, — сообщил замгендиректора по идеологической работе «Минскметростроя» Олег Бойчук.

Подгоняет строительство метро и подготовка к Европейским играм. Например, на станции «Площадь Богушевича» быстрее построили выход к Музыкальному театру.

— В связи с проведением II Европейских игр вынуждены как можно быстрее выполнять все работы. Например, второй вход на станцию (всего их четыре), который ведет к Музыкальному театру, построили за неделю, хотя на это требуются 22 дня, — пояснил начальник участка № 14 СМУ № 2 «Минскметростроя» Виталий Панасюк.

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Теги: Минск
 
 
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