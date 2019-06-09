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Назвали дату открытия четырех станций 3-й линии метро
10.06.2019 09:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первые четыре станции новой линии метро в Минске планируют открыть 3 июля 2020 года. Дату
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— Планируем к 30 декабря 2019 года закончить отделку помещений. К 2 января 2020 года — пустить пробный поезд, — сообщил замгендиректора по идеологической работе «Минскметростроя» Олег Бойчук.
Подгоняет строительство метро и подготовка к Европейским играм. Например, на станции «Площадь Богушевича» быстрее построили выход к Музыкальному театру.
— В связи с проведением II Европейских игр вынуждены как можно быстрее выполнять все работы. Например, второй вход на станцию (всего их четыре), который ведет к Музыкальному театру, построили за неделю, хотя на это требуются 22 дня, — пояснил начальник участка № 14 СМУ № 2 «Минскметростроя» Виталий Панасюк.
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К 2 января 2020 года планируют пустить пробный поезд
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