Начал работать безвиз для болельщиков Евроигр: пересечь границу можно по билетам

Для пересечения границы Беларуси с 10 июня по 10 июля нужен будет только паспорт и страховка. Вместо визы нужно будет предъявлять билет на Евроигры.

О этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси 10 июня в специально открытом разделе для болельщиков и участников II Европейских игр.

Отмечается, что билеты на Евроигры могут быть электронными и оригинальными, распечатанными на бумаге, а пересечь границу можно в любом пункте пропуска.

Для упрощения проезда туристов Госпогранкомитет разместил видеоинструкцию на русском и английском языках.

Также по условиям безвизового въезда, потребуется финансовое обеспечение - не менее 2 базовых величин (около 22 евро) на каждый день пребывания.

В период с 10 июня по 10 июля владельцы автомобилей с технически допустимой массой не более 3,5 тонн (буксируемых прицепов) освобождаются от платы за проезд по платным автомобильным дорогам.