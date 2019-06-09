На улице Кальварийской - пожар на седьмом этаже жилого дома

Источник материала: Tut.by

В районе метро «Фрунзенская» горит жилой дом. Возгорание произошло на седьмом этаже.



Пожар в доме на Кальварийской, 4. Фото: TUT.BY

Открытый огонь виден в доме по адресу Кальварийская, 4. В МЧС Минска TUT.BY рассказали, что на месте уже работают спасатели.

Видео: Павел Хмурчик

Речь идет о пожаре в квартире или на балконе на седьмом этаже 10-этажного жилого дома.



Фото: Павел Хмурчик