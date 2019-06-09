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На улице Кальварийской - пожар на седьмом этаже жилого дома

10.06.2019 10:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В районе метро «Фрунзенская» горит жилой дом. Возгорание произошло на седьмом этаже.


Пожар в доме на Кальварийской, 4. Фото: TUT.BY

Открытый огонь виден в доме по адресу Кальварийская, 4. В МЧС Минска TUT.BY рассказали, что на месте уже работают спасатели.


Открыть/скачать видео (2.44 МБ)

Видео: Павел Хмурчик

Речь идет о пожаре в квартире или на балконе на седьмом этаже 10-этажного жилого дома.


Фото: Павел Хмурчик
 
Теги: Минск
 
 
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Пожар случился на седьмом этаже 10-этажного жилого дома
 
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