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На улице Кальварийской - пожар на седьмом этаже жилого дома
10.06.2019 10:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В районе метро «Фрунзенская» горит жилой дом. Возгорание произошло на седьмом этаже.
Открытый огонь виден в доме по адресу Кальварийская, 4. В МЧС Минска TUT.BY рассказали, что на месте уже работают спасатели.
Речь идет о пожаре в квартире или на балконе на седьмом этаже 10-этажного жилого дома.
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Пожар случился на седьмом этаже 10-этажного жилого дома
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