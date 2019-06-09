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Начал работать безвиз для болельщиков Евроигр: пересечь границу можно по билетам

10.06.2019 10:05 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Для пересечения границы Беларуси с 10 июня по 10 июля нужен будет только паспорт и страховка. Вместо визы нужно будет предъявлять билет на Евроигры.

О этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси 10 июня в специально открытом разделе для болельщиков и участников II Европейских игр.

Отмечается, что билеты на Евроигры могут быть электронными и оригинальными, распечатанными на бумаге, а пересечь границу можно в любом пункте пропуска.

Для упрощения проезда туристов Госпогранкомитет разместил видеоинструкцию на русском и английском языках.

Согласно условиям безвизового въезда, потребуется финансовое обеспечение - не менее 2 базовых величин (около 22 евро) на каждый день пребывания.

В период с 10 июня по 10 июля владельцы автомобилей с технически допустимой массой не более 3,5 тонн (буксируемых прицепов) освобождаются от платы за проезд по платным автомобильным дорогам.

На время мероприятия в Минске изменятся маршруты общественного транспорта и некоторые правила для автоводителей. Власти также предпримут специальные меры безопасности для обеспечения порядка в Минске.

По состоянию на 5 июня, на Европейские игры с 1 декабря 2018 года было продано более 130 тысяч билетов. Большая часть из них куплена самими белорусами.

Напомним, что Беларусь получила право проведения вторых Европейских игр в 2019 году. Такое решение большинством голосов приняла Генеральная ассамблея ЕОК (Европейских олимпийских комитетов) на заседании, прошедшем в Минске в октябре 2016 года.

Президент страны уже обозначил медальные задачи белорусских спортсменов на Евроиграх. На заседании, посвященном подготовке к мероприятию, Лукашенко заявил, что Национальный олимпийский комитет должен работать более активно, но сейчас его работы «не видно и не слышно».

Предполагаемый бюджет Европейских Игр составляет 30-40 млн долларов. Игры пройдут с 21 по 30 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Для пересечения границы Беларуси с 10 июня по 10 июля нужен будет только паспорт и страховка. Вместо визы нужно будет предъявлять билет на Евроигры.
 
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