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Начал работать безвиз для болельщиков Евроигр: пересечь границу можно по билетам
10.06.2019 10:05 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Для пересечения границы Беларуси с 10 июня по 10 июля нужен будет только паспорт и страховка. Вместо визы нужно будет предъявлять билет на Евроигры.
О этом
Отмечается, что билеты на Евроигры могут быть электронными и оригинальными, распечатанными на бумаге, а пересечь границу можно в любом пункте пропуска.
Для упрощения проезда туристов Госпогранкомитет разместил видеоинструкцию на русском и английском языках.
Согласно условиям безвизового въезда, потребуется финансовое обеспечение - не менее 2 базовых величин (около 22 евро) на каждый день пребывания.
В период с 10 июня по 10 июля владельцы автомобилей с технически допустимой массой не более 3,5 тонн (буксируемых прицепов) освобождаются от платы за проезд по платным автомобильным дорогам.
На время мероприятия в Минске
По состоянию на 5 июня, на Европейские игры с 1 декабря 2018 года
Напомним, что Беларусь
Президент страны уже
Предполагаемый
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Для пересечения границы Беларуси с 10 июня по 10 июля нужен будет только паспорт и страховка. Вместо визы нужно будет предъявлять билет на Евроигры.
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