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Синоптики - о погоде на неделю: Жара усилится

10.06.2019 11:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Беларуси усилится жара, в дневные часы максимальная температура воздуха во многих районах превысит +30°С. На фоне повышенного давления будет преимущественно без осадков, лишь во второй половине недели местами не обойдется без локальных грозовых дождей, сообщает Белгидромет.

 


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

 

 

11июня в области повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит от +11°С на севере до +19°С на юге, максимальная температура днем +27 +33°С.

В среду преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью +14 +20°С, максимальная температура днем +26 +33°С.

13июня ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха минимальная ночью +16 +21°С, максимальная температура днем +27 +34°С.

14июня (пятница) ночью в отдельных районах по западу, днем местами по стране пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +14 +21°С, максимальная температура днем +27 +34°С.

 

 
 
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На фоне повышенного давления будет преимущественно без осадков, лишь во второй половине недели местами не обойдется без локальных грозовых дождей, сообщает...
 
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