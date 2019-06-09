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В Кобринском районе утонул 6-летний ребенок
10.06.2019 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В озере Каташи в Кобринском районе 9 июня утонул 6-летний ребенок. Об этом TUT.BY сообщил ведущий специалист Брестского областного совета ОСВОД Вячеслав Симаков.
Мальчик приехал на водоем с родителями. Во время отдыха ребенок пропал из виду. Родители начали его искать, но безуспешно. В 15.55 они обратились к спасателям. Тело мальчика обнаружили на глубине 1,5 метра. Спасатели начали проводить реанимационные мероприятия. Затем их сменили прибывшие на место медики. К сожалению, спасти ребенка не удалось.
На сегодняшний день в области утонул 21 человек. Из них двое — дети. В областном совете ОСВОД напомнили, что во время отдыха на водоемах родителям следует быть бдительными и не упускать детей из виду.
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Ребенок отдыхал на озере с родителями.
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