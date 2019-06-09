В Минске спасатели помогли ребенку, палец которого застрял в пепельнице

Источник материала: Tut.by

Вечером 7 июня спасатели выезжали по звонку о ЧП с ребенком: у двухлетнего мальчика палец застрял в пепельнице. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.





Звонок от взволнованных родителей поступил в 22.50. Оказалось, 2-летний мальчик по неосторожности засунул палец в металлический элемент пепельницы.



Фото: пресс-служба МЧС

Самостоятельно освободиться ребенок не смог, ему помогли сотрудники МЧС. Мальчик не пострадал.