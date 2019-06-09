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В Минске спасатели помогли ребенку, палец которого застрял в пепельнице
10.06.2019 11:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 7 июня спасатели выезжали по звонку о ЧП с ребенком: у двухлетнего мальчика палец застрял в пепельнице. Подробности
Звонок от взволнованных родителей поступил в 22.50. Оказалось, 2-летний мальчик по неосторожности засунул палец в металлический элемент пепельницы.
Самостоятельно освободиться ребенок не смог, ему помогли сотрудники МЧС. Мальчик не пострадал.
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Звонок от взволнованных родителей поступил поздно вечером 7 июня.
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