Источник материала: БелТА

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара в Беларуси на этой неделе усилится: температура воздуха будет подниматься до 34 градусов, при этом будет преимущественно без осадков. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе в Беларуси усилится жара. В дневные часы температура воздуха во многих районах превысит плюс 30 градусов. На фоне повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков, лишь во второй половине недели местами не обойдется без локальных грозовых дождей. В связи с жаркой погодой повышается уровень пожарной опасности в лесах, будьте осторожны с огнем", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 11 июня, в области повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от плюс 11 на севере до 19 градусов выше нуля на юге, днем будет 27-33 градуса тепла.

В среду, 12 июня, будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 14-20 градусов, днем - 26-33 градуса тепла.

В четверг, 13 июня, ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит 16-21 градус тепла, днем - плюс 27-34 градуса.

В пятницу, 14 июня, ночью в отдельных районах по западу, днем местами по стране пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью составит 14-21 градус выше нуля, днем - 27-34 градуса тепла.-0-

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