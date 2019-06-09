Читатель уверяет, что в Минске вчера был «денежный дождь». Что делать, когда находишь чужие деньги?

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY пришло письмо от минчанина Якова. Читатель сообщает, что в воскресенье вечером в Минске на улице Немига «прошел дождь из денег».



Фото: читатель Яков

По словам Якова, денежный дождь случился недалеко от остановки на противоположной стороне от улицы Немига, 40. В какой-то момент читатель увидел, как между машин в воздух взмывают купюры. Скорее всего деньги выпали из одной из проезжающих машин.

— Как только проехали машины и загорелся красный свет, пешеходы ринулись собирать деньги, — пишет Яков. — Купюры были преимущественно крупные, в основном 50-рублевые. Среди денег я увидел что-то вроде конверта, на котором были написаны фамилия, имя, отчество.

Подчерк, продолжает читатель, неразборчивый. Предположительно там написано Григорий Алексеевич Я. й (фамилию полностью мы не публикуем).

— Я сказал, что на конверте есть фамилия, и деньги можно вернуть. Стоявший рядом парень помялся и улизнул. Как и некоторые другие, — вспоминает читатель. — На противоположной стороне дороги мы с женой увидели группу людей с такими же конвертами. Уходить, как я понял, они не собирались, а что-то решали. Мы подошли к ним. Я предложил найти хозяина в интернете, но мне сказали, что уже вызвали милицию.

Чтобы выяснить, обращался ли кто-либо в милицию по данному поводу, мы обратились за комментарием в ГУВД Мингорисполкома. Там обещали уточнить информацию, но перестали отвечать на звонки.

Ранее в прокуратуре Минска TUT.BY поясняли : если человек нашел чужие деньги, то забирать их себе нельзя. Купюры нужно отнести в дежурную часть. В ином случае человеку, который их присвоил, грозит административная или уголовная ответственность.

— В УК есть статья 215 «Присвоение найденного имущества». Что в ней говорится? Присвоение в особо крупном размере найденного заведомо чужого имущества или клада наказывается общественными работами, или штрафом, или арестом, — объяснял ситуацию Дмитрий Маслов, заместитель начальника отдела по надзору за дознанием прокураторы Минска. — К особо крупному размеру относится сумма, которая в тысячу и более раз превышает размер базовой величины (базовая величина — 25,5 рубля. — Прим.TUT.BY).

Выходит, если человек нашел и присвоил 25 500 рублей и более, его привлекут к уголовной ответственности. В случае, когда найденная сумма меньше, наступает административная ответственность (ст. 10.6 КоАП). Человеку грозит предупреждение или штраф до 5 базовых величин (127,5 рубля).