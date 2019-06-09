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Ущерб жильцам дома в Новополоцке, где из-за перепада в сети сгорела бытовая техника, возместят коммунальники
10.06.2019 11:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ущерб жильцам дома в Новополоцке, где из-за резкого скачка напряжения электричества
Сотрудники ЖЭС № 5 посетили каждую квартиру, составили акты по факту порчи электрооборудования. Выяснилось, что от перепада напряжения в электросети пострадали 7 квартир. У жильцов, в частности, сгорели музыкальные центры, телевизоры и другая бытовая техника.
Напомним, утром 30 мая в первом подъезде дома № 161 корпус 1 на улице Молодежной меняли лифт в подъезде. В сеть подали высокое напряжение — 380 вольт. Из-за этого в многоэтажке почти на 9 часов пропал свет — до семи вечера.
Из розеток в квартирах повалил дым, у людей вышла из строя бытовая техника. Жильцы дома потребовали компенсацию.
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Ущерб жильцам дома в Новополоцке, где из-за перепада в сети сгорела бытовая техника, возместят коммунальники
От перепада напряжения в электросети пострадали 7 квартир. У жильцов, в частности, сгорели музыкальные центры, телевизоры и другая бытовая техника.
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