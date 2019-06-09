Ущерб жильцам дома в Новополоцке, где из-за перепада в сети сгорела бытовая техника, возместят коммунальники

Источник материала: Tut.by

Ущерб жильцам дома в Новополоцке, где из-за резкого скачка напряжения электричества сгорела бытовая техника , возместит местное ЖРЭО. Коммунальники сделают ремонт телевизоров, стиральных машин и т.д., сообщает «Новополоцк сегодня».

Сотрудники ЖЭС № 5 посетили каждую квартиру, составили акты по факту порчи электрооборудования. Выяснилось, что от перепада напряжения в электросети пострадали 7 квартир. У жильцов, в частности, сгорели музыкальные центры, телевизоры и другая бытовая техника.

Напомним, утром 30 мая в первом подъезде дома № 161 корпус 1 на улице Молодежной меняли лифт в подъезде. В сеть подали высокое напряжение — 380 вольт. Из-за этого в многоэтажке почти на 9 часов пропал свет — до семи вечера.

Из розеток в квартирах повалил дым, у людей вышла из строя бытовая техника. Жильцы дома потребовали компенсацию.