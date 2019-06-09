Источник материала: БелТА

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10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 11-12 июня из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник и среду, 11-12 июня, в дневные часы на большей части территории страны температура воздуха достигнет плюс 30-33 градусов. Жаркая погода сохранится и 13-15 июня.

Во вторник, 11 июня, в Беларуси ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит от плюс 11 на севере до 19 градусов выше нуля на юге, днем будет 27-33 градуса тепла.-0-

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