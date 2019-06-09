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Белорусы спрятали в Mercedes S-Class более 1,7 тысяч пачек сигарет. Но поляки нашли

10.06.2019 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недалеко от Белостока польские пограничники остановили для проверки Mercedes S-Class W221 — и после углубленного осмотра нашли в машине 1,7 тысячи пачек сигарет. Контрабанду оценинили в 24 тысяч злотых (более 13 тысяч белорусских рублей), сообщает Подлясская пограничная служба.


Фото: podlaski.strazgraniczna.pl

Машину представительского класса остановили на территории гмины Райгуд, между Белостоком и Августовом. Нервное поведение водителя и пассажира показалось пограничникам подозрительным, и они решили осмотреть Mercedes, следовавший из Беларуси. В конструктивных отсеках автомобиля нашли сигареты «Minsk» без акцизных марок. Табачные изделия были спрятаны в стенках багажника, за колесными арками, в порогах, спинках передних и задних сидений.


Фото: podlaski.strazgraniczna.pl

В контрабанде признался пассажир. 58-летнему белорусу предъявили обвинение согласно Уголовно-налогового кодекса Польши. Машина 2006 года выпуска была конфискована. Ее оценили в 70 тысяч злотых.

 
 
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Польские пограничники остановили для проверки Mercedes S-Class W221 - и после углубленного осмотра машины нашли 1,7 тысяч пачек сигарет на более чем 13 тысяч белорусских...
 
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