ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители деревни под Могилевом 10 лет жаловались, получили хорошую воду - но что-то снова пошло не так

10.06.2019 13:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Пахнет лягушками, идет с песком, ржавая, еще и только ночью». Так говорят жители деревни Черёмушки под Могилевом о воде, которой пользовались последние год-два. Проблема же со стабильным водоснабжением в деревне длится, говорят, лет 8−10. И вроде решили ее пару дней назад, но что-то снова пошло не так.



«Детей ночью, что ли, мыть?»

От границы деревни Черёмушки до Могилева — меньше 4 км. Сюда даже ходит городская маршрутка. И уже пару дней как должна идти «городская» вода — чистая, с постоянным напором и круглосуточно. Но 10-летние мучения, говорят, продолжаются.

— Как поселок разрастаться стал, так и началась недостача воды. Скважина одна, а людей в три раза больше стало, соответственно, и нагрузка на нее увеличилась. Плюс — вода нужна госплемпредприятию, — рассказывают старожилы.

С каждым годом, говорят, воды стало не хватать все больше, качество ее серьезно ухудшилось. Особенно остро перебои с водой ощущались летом.

— В последнее лет пять куда мы только не обращались: и в исполкомы — районный и областной, и к коммунальникам, и в Администрацию Президента. Писали, звонили на прямые линии, ходили на приемы. Ответ один: «Все на контроле». Какой контроль, если воды нет? — возмущен местный житель.

Его соседи по очереди рассказывают, как из-за плохой воды у них выходит из строя дорогостоящая техника и не только: газовая колонка для подогрева воды, стиральные машины, душевые кабины. В подтверждение слов о плохом качестве воды еще один мужчина показывает фильтр, через который поступает вода в дом, — он ржаво-бурого цвета. У кого фильтров нет, воду используют только в хозяйственных целях.


— Мы же даже платим по тарифу на 10% меньше, чем остальные, — потому что экспертиза доказала повышенное содержание железа в воде.

Всю прошлую неделю даже такого качества воды в Черемушках было ведро в час на всю деревню, где живет более тысячи человек, говорят местные. Причина — в прорыве труб, которые подключили к новой насосной станции. В идеале после переключения с истощившейся местной скважины на городскую сеть в дома должна была поступить чистая вода. Но не стало никакой — случилась авария.

— Нам даже подвоз организовать никто не предложил. А тут живет много семей, есть многодетные. Мы оборвали телефоны всем, кому смогли дозвониться, а нас только «завтраками» кормили, — злятся местные. — Будто всем плевать на людей. Что-то можно нацедить в тазик ночью. Так что, детей по ночам мыть?

Негласный староста Черемушек, он же «главный жалобщик», Сергей Абросимов говорит, что в декабре 2017 году разговаривал с экс-главой области Владимиром Доманевским:

— Я точно помню дату — 15 декабря. Доманевский сказал, что на водоснабжение выделят деньги: на трубы, на асфальт — на все. И обещали все сделать за год, до декабря 2018-го. Я сразу сказал: не давайте пустых обещаний, вы не успеете. Так и вышло.

«Просто нужно было подождать»

Проблема с водой в деревне Черёмушки действительно долгоиграющая, говорит начальник отдела архитектуры и строительства Могилевского райисполкома Владимир Игнатов.

— У скважины жилкомхоза, можно сказать, уже истек срок службы. К тому же в воде превышено содержание железа. Мы рассматривали несколько вариантов решения этой проблемы. Первый — это построить станцию обезжелезивания, второй — пробурить новую скважину. В результате посчитали, что это достаточно дорого.


И выбрали третий вариант — подключить деревню к городскому водоснабжению вместе с деревней Большая Боровка. В ней исполком продавал с аукциона участки для усадебной застройки и потому был обязан провести коммуникации, в том числе водоснабжение.

— Потому за счет областного бюджета мы разработали проект, который позволил обеспечить водой жителей обеих деревень, то есть подключить к источнику городского водоснабжения, к чистой питьевой воде. Этот проект реализован и был введен в эксплуатацию 30 апреля, — говорит Игнатов. — Он обошелся примерно в 200 тыс. рублей.

Но есть один момент, и о нем, по его словам, местным жителям говорили на собрании: из-за того, что новая система налаживается постепенно, возможны перебои. Все потому, что в Черёмушках старые трубы, и они постоянно рвутся из-за большего давления воды из городского источника. Их замену не предусматривали проектом, и порывы приходилось устранять по мере возникновения. К тому же особенность водопроводной системы в деревне такая, что воду можно отключить только во всех Черемушках, — ее так прокладывали изначально.

— Последней каплей, как я понял, для граждан стал недавний прорыв уже в нашей сети 4 июня. Он произошел уже на новом водопроводе и не по нашей вине. Его устранил генподрядчик по гарантийным обязательствам, то есть мы мы за это не платили.

По словам Владимира Игнатова, на время ремонта новой системы Черемушки снова подключили к старой скважине — той, где вода с песком и «пахнет лягушками». В Большой Боровке скважина лучше, потому разницы местные не почувствовали.

Снова поломка?


Ремонт должен был завершиться вечером 7 июня, рассказывал TUT.BY Игнатов. И уже с 8 июня в Черёмушки должна была пойти городская вода. Она и пошла — но закончилась уже в воскресенье.

— Все воскресенье, 9 июня, воды не было, — говорит местная жительница. — Утром в понедельник текла тонкой струйкой, а сейчас, днем, воды вообще нет.

Оперативно получить комментарий о ситуации с очередными перебоями воды в райисполкоме не удалось.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В субботу хорошая вода была весь день, в воскресенье - не было никакой. Сегодня с утра тонкой струйкой текла, а в середине дня снова пропала».
 
Новости дня
Новости общества
 
Я живу в Роскоши. Как Мария Карповна доживает свой век вместе с деревней, восхитившей императрицу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика