Жители деревни под Могилевом 10 лет жаловались, получили хорошую воду - но что-то снова пошло не так

Источник материала: Tut.by

«Пахнет лягушками, идет с песком, ржавая, еще и только ночью». Так говорят жители деревни Черёмушки под Могилевом о воде, которой пользовались последние год-два. Проблема же со стабильным водоснабжением в деревне длится, говорят, лет 8−10. И вроде решили ее пару дней назад, но что-то снова пошло не так.





«Детей ночью, что ли, мыть?»

От границы деревни Черёмушки до Могилева — меньше 4 км. Сюда даже ходит городская маршрутка. И уже пару дней как должна идти «городская» вода — чистая, с постоянным напором и круглосуточно. Но 10-летние мучения, говорят, продолжаются.

— Как поселок разрастаться стал, так и началась недостача воды. Скважина одна, а людей в три раза больше стало, соответственно, и нагрузка на нее увеличилась. Плюс — вода нужна госплемпредприятию, — рассказывают старожилы.

С каждым годом, говорят, воды стало не хватать все больше, качество ее серьезно ухудшилось. Особенно остро перебои с водой ощущались летом.

— В последнее лет пять куда мы только не обращались: и в исполкомы — районный и областной, и к коммунальникам, и в Администрацию Президента. Писали, звонили на прямые линии, ходили на приемы. Ответ один: «Все на контроле». Какой контроль, если воды нет? — возмущен местный житель.

Его соседи по очереди рассказывают, как из-за плохой воды у них выходит из строя дорогостоящая техника и не только: газовая колонка для подогрева воды, стиральные машины, душевые кабины. В подтверждение слов о плохом качестве воды еще один мужчина показывает фильтр, через который поступает вода в дом, — он ржаво-бурого цвета. У кого фильтров нет, воду используют только в хозяйственных целях.





— Мы же даже платим по тарифу на 10% меньше, чем остальные, — потому что экспертиза доказала повышенное содержание железа в воде.

Всю прошлую неделю даже такого качества воды в Черемушках было ведро в час на всю деревню, где живет более тысячи человек, говорят местные. Причина — в прорыве труб, которые подключили к новой насосной станции. В идеале после переключения с истощившейся местной скважины на городскую сеть в дома должна была поступить чистая вода. Но не стало никакой — случилась авария.

— Нам даже подвоз организовать никто не предложил. А тут живет много семей, есть многодетные. Мы оборвали телефоны всем, кому смогли дозвониться, а нас только «завтраками» кормили, — злятся местные. — Будто всем плевать на людей. Что-то можно нацедить в тазик ночью. Так что, детей по ночам мыть?

Негласный староста Черемушек, он же «главный жалобщик», Сергей Абросимов говорит, что в декабре 2017 году разговаривал с экс-главой области Владимиром Доманевским:

— Я точно помню дату — 15 декабря. Доманевский сказал, что на водоснабжение выделят деньги: на трубы, на асфальт — на все. И обещали все сделать за год, до декабря 2018-го. Я сразу сказал: не давайте пустых обещаний, вы не успеете. Так и вышло.

«Просто нужно было подождать»

Проблема с водой в деревне Черёмушки действительно долгоиграющая, говорит начальник отдела архитектуры и строительства Могилевского райисполкома Владимир Игнатов.

— У скважины жилкомхоза, можно сказать, уже истек срок службы. К тому же в воде превышено содержание железа. Мы рассматривали несколько вариантов решения этой проблемы. Первый — это построить станцию обезжелезивания, второй — пробурить новую скважину. В результате посчитали, что это достаточно дорого.





И выбрали третий вариант — подключить деревню к городскому водоснабжению вместе с деревней Большая Боровка. В ней исполком продавал с аукциона участки для усадебной застройки и потому был обязан провести коммуникации, в том числе водоснабжение.

— Потому за счет областного бюджета мы разработали проект, который позволил обеспечить водой жителей обеих деревень, то есть подключить к источнику городского водоснабжения, к чистой питьевой воде. Этот проект реализован и был введен в эксплуатацию 30 апреля, — говорит Игнатов. — Он обошелся примерно в 200 тыс. рублей.

Но есть один момент, и о нем, по его словам, местным жителям говорили на собрании: из-за того, что новая система налаживается постепенно, возможны перебои. Все потому, что в Черёмушках старые трубы, и они постоянно рвутся из-за большего давления воды из городского источника. Их замену не предусматривали проектом, и порывы приходилось устранять по мере возникновения. К тому же особенность водопроводной системы в деревне такая, что воду можно отключить только во всех Черемушках, — ее так прокладывали изначально.

— Последней каплей, как я понял, для граждан стал недавний прорыв уже в нашей сети 4 июня. Он произошел уже на новом водопроводе и не по нашей вине. Его устранил генподрядчик по гарантийным обязательствам, то есть мы мы за это не платили.

По словам Владимира Игнатова, на время ремонта новой системы Черемушки снова подключили к старой скважине — той, где вода с песком и «пахнет лягушками». В Большой Боровке скважина лучше, потому разницы местные не почувствовали.

Снова поломка?





Ремонт должен был завершиться вечером 7 июня, рассказывал TUT.BY Игнатов. И уже с 8 июня в Черёмушки должна была пойти городская вода. Она и пошла — но закончилась уже в воскресенье.

— Все воскресенье, 9 июня, воды не было, — говорит местная жительница. — Утром в понедельник текла тонкой струйкой, а сейчас, днем, воды вообще нет.

Оперативно получить комментарий о ситуации с очередными перебоями воды в райисполкоме не удалось.