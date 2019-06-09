Источник материала: Tut.by

В Кричеве на пляже установили «прозрачную» кабинку для переодевания. Деревянная конструкция сколочена из досок, зазор между которыми составляет около 10 см. Фотографию кабинки опубликовали в группе «Подслушано Кричев».



Фото: vk.com/podslushanokrichev

В комментариях под фото шутят, что идея такой кабинки определенно принадлежит мужчине.