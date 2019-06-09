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В Кричеве на пляже установили «прозрачную» кабинку для переодевания

10.06.2019 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кричеве на пляже установили «прозрачную» кабинку для переодевания. Деревянная конструкция сколочена из досок, зазор между которыми составляет около 10 см. Фотографию кабинки опубликовали в группе «Подслушано Кричев».


Фото: vk.com/podslushanokrichev

В комментариях под фото шутят, что идея такой кабинки определенно принадлежит мужчине.

 
 
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Пользователи шутят, что идея такой кабинки определенно принадлежит мужчине.
 
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