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Двое утонули, пятерым повезло. В минувшие выходные на Гомельщине произошло несколько трагедий на воде

10.06.2019 13:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувшие жаркие выходные в воде на Гомельщине произошло немало инцидентов. Не обошлось и без трагедий, сообщил TUT.BY ведущий специалист Гомельской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергей Костюченко.

Так, в пятницу вечером в заливе Сожа в районе новобелицкого моста («Бухта капитанов») плавал мужчина. В какой-то момент женщина с берега увидела, что пловец скрылся под водой, и вызвала спасателей. В 22.30 водолазы нашли его тело на глубине 10 метров. Погибшим оказался 47-летний гомельчанин.

В субботу вечером случилась еще одна трагедия. На этот раз события разворачивались в Ветковском районе у деревни Старое село. Один из рыбаков решил переплыть озеро, но, проплыв 100 метров, ушел под воду. Спасти его не удалось.

В этот же вечер под Речицей на Днепре опрокинулась моторная лодка, внутри судна находилось пять человек, в том числе двое детей 14 и 6 лет. Жилеты были лишь у двоих взрослых. К счастью, все произошло недалеко от берега и людям удалось выбраться из воды.

 
 
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