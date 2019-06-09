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В Беларуси с сегодняшнего дня на месяц отменяется оплата проезда по платным дорогам для малотоннажного транспорта

10.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Такой режим будет действовать по 10 июля. Это предусмотрено указом № 292 "О мерах по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года".

Напомним, платить за проезд по платным дорогам в Беларуси обязаны владельцы транспорта с допустимой общей массой более 3,5 т, а также транспортных средств с допустимой общей массой до 3,5 т, зарегистрированных за пределами Евразийского экономического союза. 

Водителям автомобилей, подпадающих под действие указа, если у них уже есть договор на пользование платными дорогами и устройство оплаты, рекомендуют  на период отмены оплаты поместить устройство электронной оплаты в защитную упаковку, чтобы избежать звукового сигнала при проезде станций сбора платы, передает БЕЛТА. Специалисты подчеркивают, что списание денег в этот период производиться не будет. 

https://www.sb.by/articles/v-belarusi-s-segodnyashnego-dnya-na-mesyats-otmenyaetsy

 
 
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10 июня в Беларуси вступила в силу временная отмена оплаты проезда по платным дорогам для малотоннажного транспорта допустимой общей массой не более 3,5 т с...
 
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