Требования к участницам:
рост не менее 168 см,
возраст от 16 до 24 лет
Справки по тел.: 76-20-73
Источник: группа «Дворец культуры имени М.Горького» vkontakte
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Срочно разыскиваются красивые девушки: уже сегодня состоится кастинг на конкурс «Мисс Борисов-2019»
10.06.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Требования к участницам:
рост не менее 168 см,
возраст от 16 до 24 лет
Справки по тел.: 76-20-73
Источник: группа «Дворец культуры имени М.Горького» vkontakte
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Организаторы конкурса «Мисс Борисов-2019» объявляют дополнительный кастинг участниц, который состоится 10 июня 2019 г. в ГУ «Дворец культуры им.М.Горького» с 16.00 до 18.00 в...
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