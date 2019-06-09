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Срочно разыскиваются красивые девушки: уже сегодня состоится кастинг на конкурс «Мисс Борисов-2019»

10.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Требования к участницам:

рост не менее 168 см,

возраст от 16 до 24 лет

Справки по тел.: 76-20-73

Источник: группа «Дворец культуры имени М.Горького» vkontakte

 
 
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Организаторы конкурса «Мисс Борисов-2019» объявляют дополнительный кастинг участниц, который состоится 10 июня 2019 г. в ГУ «Дворец культуры им.М.Горького» с 16.00 до 18.00 в...
 
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