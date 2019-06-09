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«Маковое дело». В Минске 17 человек судят за поставку в Беларуси 14 тонн маковой смеси
10.06.2019 14:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске начался процесс по делу о крупной поставке наркотиков в Беларусь, речь идет о 14 тоннах мака и маковой соломки. Обвиняемыми по делу проходит 41 человек, организованную группу разделили на три части, первую группу — 17 человек — начали судить 10 июня. Старшему фигуранту дела — 56 лет, младшему — 22. На скамье подсудимых — одна девушка, она гражданка Российской Федерации. Обвинения предъявлены в незаконном обороте наркотических средств, незаконной предпринимательской деятельности, создании и участии в организованной преступной группе, фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
По версии следствия, преступная организация действовала с 2015 года, поставляя в Беларусь смесь семян мака и маковой соломки для дальнейшей перепродажи. У каждого участника преступной организации была своя роль. Руководителем, согласно обвинению, был 48-летний минчанин — именно он определял цену на товар и контролировал доходы. Сырье для изготовления наркотика поставляли из Украины и России на законспирированные склады — на пунктах пропуска мак провозили как пищевую добавку по поддельным документам, а через некоторое время доставляли сырье лесными тропами, чтобы избежать проверок на границе. В Беларуси смесь фасовали на дозы и продавали наркоманам. По данным следствия, установлено 54 эпизода незаконных поставок общей массой около 14 тонн. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 159 тысяч рублей.
Среди 17 обвиняемых четверо были ранее судимы, один из фигурантов заявил, что незадолго до задержания отбывал наказание в колонии. Под стражей некоторые обвиняемые находятся с 2017 года, большинство до задержания не были между собой знакомы. Есть директора и учредители компаний, актеры, рабочие, безработные. За исключением 22-девушки из Читы, все остальные фигуранты — граждане Беларуси, в основном из Минска, но есть несколько человек из Бреста и Кобринского района. По делу работал следователь по особо важным делам Главного следственного управления СК Игорь Прохоренков, известный по
Обвинение расписано в пяти томах уголовного дела. На его прочтение может уйти месяц. Только после оглашения обвинения фигуранты смогут ответить, признают ли они вину. Но некоторые уже сегодня успели завить: «Не признаю ни одной буквы того, что написано в деле», «С обвинением не согласен, не признаю».
Опиумные наркотики, которые получают из семян и соломы мака, пришли в Беларусь в середине 2000-х годов. Правоохранители пресекали поставки героина, метадона, на смену им пришел опиум, распространители воспользовались лазейкой в законе, чтобы поставлять сырье для изготовления наркотика.
В январе 2014 года Александр Лукашенко подписал декрет № 1 «О некоторых вопросах государственного регулирования оборота семян мака», и государство получило исключительное право на оптовую торговлю семенами мака в Беларуси. Хранение и перемещение мака юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и обычными гражданами стало возможным только с соблюдением определенных в декрете условий. За хранение и перемещение по территории страны более 2 кг семян мака, не расфасованных в специальную упаковку, физлиц штрафовали на сумму до 70 базовых величин, юрлиц — до 300 б.в., ипэшников — до 250 б.в., с конфискацией товара — так государство пыталось сделать невыгодным продажу сырья.
Известно, что некоторые фигуранты «макового дела» ранее привлекались к такой административной ответственности, однако уголовное дело в отношении них до 2015 года не возбуждалось. Сейчас их обвиняют в незаконном распространении наркотических средств.
На смену опиумным наркотикам в Беларуси пришли «спайсы», которое некоторое время продавались легально в магазинах конфиската, киосках и онлайн-магазинах, пока в конце 2014 года президент не подписал Декрет № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».
Остальные фигуранты по «маковому делу», а это 24 человека, продолжают находится под стражей. Вторая группа знакомится с материаламии дела, третья группа пока к изучению документов не приступила.
Параллельно этому делу в СИЗО на Володарского в Минске проходит процесс по обвинению еще одной крупной организованной группы распространителей наркотиков. Судят сразу 30 человек. Процесс проходит в актовом зале следственного изолятора, журналисты на него не допущены.
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Некоторых фигурантов ранее штрафовали за перевозку мака, но тогда уголовное дело не возбуждалось. Теперь им грозит до 20 лет в колонии.
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