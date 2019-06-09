ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Не одобряю. Никакой чрезвычайщины». Глава облздрава - о просьбе главврача Светлогорской больницы о помощи

10.06.2019 13:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Глава облздрава Гомельщины Игорь Баранов прокомментировал ситуацию с обеспечением райбольниц области. Подробно он рассказал и о том, как финансировалась Светлогорская ЦРБ — помните, та самая, чей главврач рассказал, что в медучреждениях района все 5 аппаратов УЗИ имеют стопроцентный износ, а в районной станции скорой помощи некоторые автомобили выработали свой ресурс на 200 и более процентов?


Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Глава ЦРБ ИгорьТавтын тогда попросил финансовой помощи у неравнодушных на обновление материально-технической базы больницы. И вот в интервью журналистам государственной газеты «Гомельская правда» начальник главного управления здравоохранения облисполкома Игорь Баранов прокомментировал откровения главврача.

— Никакой чрезвычайщины нет. Для оказания людям своевременной квалифицированной медицинской помощи все необходимое в наличии, включая оборудование и транспорт, — считает чиновник. — Недавно я в очередной раз посетил Светлогорскую ЦРБ, обошел все подразделения. Да, есть отделения, которые нуждаются в ремонте. Но ничего критичного, в том числе при мониторинге совместно с санслужбой, мы не увидели. Конечно, хотелось бы улучшить материально-техническую базу, что обязательно будет сделано: частично в этом году, частично в следующем. Но охватить бюджетными средствами абсолютно все больницы области сразу невозможно — думаю, это понятно.

Только за 2017−2018 годы, акцентирует внимание Баранов, на закупку необходимого медоборудования для организаций здравоохранения области направлено более 34 млн рублей. Закуплено два ангиографических комплекса. Один установлен в областном кардиологическом центре, второй — в Мозырской городской больнице. Купили 13 цифровых рентгенодиагностических аппаратов, 35 аппаратов УЗИ, 41 наркозно-дыхательный аппарат, 57 аппаратов искусственной вентиляции легких, 42 единицы эндоскопического оборудования, 25 гемодинамических мониторов, артроскоп, передвижной рентгеновский маммографический кабинет, видеокольпоскопы, кувезы для новорожденных, другое оборудование. Также закуплено 37 автомобилей, из которых 28 — скорой помощи, включая 4 реанимобиля.

— Не было ни одного года, когда финансирование материально-технической базы Светлогорской ЦРБ равнялось бы нулю. За 2014−2018 годы туда направлено 1 миллион 525 тысяч рублей. Покупали аппараты ИВЛ, аппараты для ингаляционной анестезии, наркозно-дыхательный аппарат, мониторы медицинские, мониторы фетальные, системы для гемодиализа, шесть систем для обогрева новорожденных, пять автомобилей. В этом году выделено 636 тысяч рублей, включая 320 тысяч на ремонт, приобретение реанимобиля и медицинского оборудования. В следующем — будут закуплены аппарат УЗИ, лапароскопическая стойка, холтеры, электрокардио­графы, рентген-аппарат, запланирован и ремонт структурных подразделений, — пообещал начальник.

Просьбу главврача райбольницы скинуться на покупку медоборудования, адресованную неравнодушным горожанам, Баранов, признается, не понял.

— Это его личная инициатива, и я ее не одобряю. Есть формы привлечения внебюджетных источников финансирования на развитие материально-технической базы — в первую очередь средства можно заработать на оказании платных медуслуг и их экспорте. Эффективно и разумно привлекать спонсорскую помощь предприятий, а также иностранную безвозмездную помощь. А вот обращаться к гражданам, с моей точки зрения, некор­ректно.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава облздрава Гомельщины Игорь Баранов рассказал о том, как финансируется Светлогорская ЦРБ.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Кричеве на пляже установили «прозрачную» кабинку для переодевания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • распродажа пуховиков в Москве недорого в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика