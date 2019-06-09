«Не одобряю. Никакой чрезвычайщины». Глава облздрава - о просьбе главврача Светлогорской больницы о помощи

Источник материала: Tut.by

Глава облздрава Гомельщины Игорь Баранов прокомментировал ситуацию с обеспечением райбольниц области. Подробно он рассказал и о том, как финансировалась Светлогорская ЦРБ — помните, та самая, чей главврач рассказал , что в медучреждениях района все 5 аппаратов УЗИ имеют стопроцентный износ, а в районной станции скорой помощи некоторые автомобили выработали свой ресурс на 200 и более процентов?



Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Глава ЦРБ ИгорьТавтын тогда попросил финансовой помощи у неравнодушных на обновление материально-технической базы больницы. И вот в интервью журналистам государственной газеты «Гомельская правда» начальник главного управления здравоохранения облисполкома Игорь Баранов прокомментировал откровения главврача.

— Никакой чрезвычайщины нет. Для оказания людям своевременной квалифицированной медицинской помощи все необходимое в наличии, включая оборудование и транспорт, — считает чиновник. — Недавно я в очередной раз посетил Светлогорскую ЦРБ, обошел все подразделения. Да, есть отделения, которые нуждаются в ремонте. Но ничего критичного, в том числе при мониторинге совместно с санслужбой, мы не увидели. Конечно, хотелось бы улучшить материально-техническую базу, что обязательно будет сделано: частично в этом году, частично в следующем. Но охватить бюджетными средствами абсолютно все больницы области сразу невозможно — думаю, это понятно.

Только за 2017−2018 годы, акцентирует внимание Баранов, на закупку необходимого медоборудования для организаций здравоохранения области направлено более 34 млн рублей. Закуплено два ангиографических комплекса. Один установлен в областном кардиологическом центре, второй — в Мозырской городской больнице. Купили 13 цифровых рентгенодиагностических аппаратов, 35 аппаратов УЗИ, 41 наркозно-дыхательный аппарат, 57 аппаратов искусственной вентиляции легких, 42 единицы эндоскопического оборудования, 25 гемодинамических мониторов, артроскоп, передвижной рентгеновский маммографический кабинет, видеокольпоскопы, кувезы для новорожденных, другое оборудование. Также закуплено 37 автомобилей, из которых 28 — скорой помощи, включая 4 реанимобиля.

— Не было ни одного года, когда финансирование материально-технической базы Светлогорской ЦРБ равнялось бы нулю. За 2014−2018 годы туда направлено 1 миллион 525 тысяч рублей. Покупали аппараты ИВЛ, аппараты для ингаляционной анестезии, наркозно-дыхательный аппарат, мониторы медицинские, мониторы фетальные, системы для гемодиализа, шесть систем для обогрева новорожденных, пять автомобилей. В этом году выделено 636 тысяч рублей, включая 320 тысяч на ремонт, приобретение реанимобиля и медицинского оборудования. В следующем — будут закуплены аппарат УЗИ, лапароскопическая стойка, холтеры, электрокардио­графы, рентген-аппарат, запланирован и ремонт структурных подразделений, — пообещал начальник.

Просьбу главврача райбольницы скинуться на покупку медоборудования, адресованную неравнодушным горожанам, Баранов, признается, не понял.

— Это его личная инициатива, и я ее не одобряю. Есть формы привлечения внебюджетных источников финансирования на развитие материально-технической базы — в первую очередь средства можно заработать на оказании платных медуслуг и их экспорте. Эффективно и разумно привлекать спонсорскую помощь предприятий, а также иностранную безвозмездную помощь. А вот обращаться к гражданам, с моей точки зрения, некор­ректно.