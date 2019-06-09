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Лукашенко: не нужно превращать Минск в систему каких-то заборов

10.06.2019 14:02 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Безопасность граждан во время II Европейских игр должна быть обеспечена, но ненужно никаких излишеств.

Об этом сказал Александр Лукашенко на рабочей встрече с главой МИД Игорем Шуневичем 10 июня, сообщает пресс-служба президента.

 Глава государства поинтересовался оперативной обстановкой в стране накануне открытия II Европейских игра. 

«Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то "концлагеря", не то какие-то "гетто" в Беларуси. Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки - читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем?», - сказал президент.

По словам главы государства, безопасность граждан нужно обеспечивать «без заборов».

Игорь Шуневич доложил, что по итогам работы в прошлом году МВД приняло несколько управленческих и практических мер. Они направлены на поддержание высокого уровня безопасности и обеспечение полного контроля над криминогенной ситуацией.

По словам министра, Беларусь сегодня – одно из самых стабильных государств.

Напомним,что в Беларуси с 10 июня начал рабать режим безвизового въезда для гостей и участников II Европейских игр. Для пересечения границы Беларуси с 10 июня по 10 июля нужен будет только паспорт и страховка. Вместо визы нужно будет предъявлять билет на Евроигры.

 
 
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Безопасность граждан во время II Европейских игр должна быть обеспечена, но ненужно никаких излишеств.
 
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