РЕПОРТАЖ: Молочный остров: как на границе Беларуси и Латвии получают вкусный продукт

Источник материала: БелТА

На севере Беларуси в древнем местечке Друя Браславского района уже несколько десятилетий семьи перегоняют своих коров на остров посреди Западной Двины. Животные вольно пасутся на нем с весны до поздней осени. Сегодня эту традицию продолжают лишь четыре семьи. Корреспондент БЕЛТА отправился на границу Беларуси и Латвии, чтобы проследить путь молока от острова до домов местных жителей.

Остров посреди Двины - знаковое место для жителей Друи и латвийской Пиедруи, разделенных рекой, по которой проходит граница. Раньше он был местом отдыха, здесь был пляж. Теперь остров входит в пограничную полосу Беларуси и попасть туда можно после получения пропуска у пограничников.

Еще во второй половине ХХ века на острове сеяли сельхозкультуры, позже там было футбольное поле. Сегодня остров востребован у белорусских рыбаков. Можно подойти к той части острова, которая ближе к латвийскому берегу. Осенью здесь хорошо клюет жерех.

Однако в основном эту территорию используют как пастбище. После появления свежей травы местные жители переправляют сюда коров для выпаса, привязывают к рогам животных веревку, и те, где вброд, а где и вплавь, двигаются следом. Животные чувствуют себя на большом острове как хозяева. В жаркую погоду они спускаются к воде и освежаются.

Дважды в день - утром и вечером - несколько жителей Друи плавают на лодках на остров, чтобы подоить коров. Такой способ добычи молока продолжают четыре семьи - Рашкевичей, Высоцких, Арсобов и Ласкевичей. Для хозяев это удобно - перегнал и пускай пасутся, травы на острове хватает.

"Когда наша семья начала перегонять коров (в году этак 1986-м), другие жители уже несколько лет этим занимались. При мне на остров плавало лодок восемь, а сейчас одна. Да и вообще, остров был популярным местом отдыха, праздники там проводили различные. Местный совхоз там пахал и сеял", - вспоминает Людмила Рашкевич.

Как правило, коровы ведут себя на острове воспитанно и государственную границу не нарушают. Но года два назад, говорят местные, несколько рогатых, когда на Двине было мелководье, все-таки перебрались на территорию Европейского союза. Латвийские пограничники пугнули коров, и те вернулись на родину.

На лодке доплыть до остова можно буквально за минуту. Хозяева расходятся по местам дойки. Услышав их голоса, буренки сами выходят из-за деревьев.

"В 1970-е на острове коров 40 было, еще около 70 быков, - говорит Иосиф Ласкевич. - Свое молоко это не то, что магазинное. Приезжают дети, внучки (у нас летом в Друе красота!) - а у тебя свежие и сметана, и творог, и масло, и молоко".

Минут через 10 все хозяева с ведрами, полными молока, собираются возле лодки и с шутками оценивают, у кого сколько литров сегодня. В этот раз чемпионом стал Иосиф: у него от одной коровы вышло более 10 л.

Свежий (с пенкой) продукт бережно, чтобы не разлить, перевозят на "большую землю". Хозяева расходятся по домам, чтобы процедить молоко через марлю и отправить в холодильник. Некоторые часть напитка ранним утром следующего дня сдают частнику по 47 копеек за литр.

Традиция перегонять буренок на остров вписана в стиль и уклад жизни местных жителей, привыкших к свежему молоку. Доить коров научили родители, привычка и любовь к своему продукту сильнее любых обстоятельств. Однозначно сказать, когда появилась эта традиция, уже навряд ли получится. Однозначно сказать, когда появилась эта необычная традиция, сейчас уже навряд ли получится. Главное, что она еще жива и ее можно увидеть.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

ФОТО автора,

БЕЛТА.-0-