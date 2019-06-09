Купаться разрешается! В Буда-Кошелево неподалеку от средней школы №1 открылся городской пляж

Источник материала: Газета Авангард





Инициатива открыть в Буда-Кошелево городской пляж принадлежит председателю райисполкома Андрею Горбачеву, а реализация – КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», УП «Буда-Кошелевское ПМС» и ДРСУ-184. К слову, на обустройство зоны отдыха было направлено часть средств, заработанных в ходе районного субботника.

По оценке санврачей, вода в водоеме безопасна для купания. Практически все работы по подготовке места массового отдыха к приему граждан завершены: обследовано водолазами и очищено дно водоема, благоустроена береговая линия, завезен песок. В настоящее время на пляже уже установлены кабинки для переодевания, укрытия от солнца и скамейки, организовано дежурство ОСВОДа. Вот-вот обустроят детскую купальню, а в перспективе – подключение освещения, установка волейбольной площадки, организация торговли.