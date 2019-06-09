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МВД намерено усилить подразделение по борьбе с преступлениями в IT-сфере

10.06.2019 14:14 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

МВД намерено усилить подразделение по борьбе с преступлениями в IT-сфере
Фото из архива

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел намерено усилить подразделение по борьбе с преступлениями в IT-сфере. Об этом заявил журналистам глава МВД Игорь Шуневич по итогам рабочей встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, в последнее время наметилась тенденция значительного роста киберпреступлений, которые выявляет МВД. "Основная масса, почти двукратное превышение показателя прошлого года, - это хищения с использованием компьютерной техники", - констатировал Игорь Шуневич.

Эксперты МВД уверены, что данный вид преступлений будет развиваться и дальше, и в связи с этим считают необходимым принять дополнительные меры. "Я внес главе государства предложения по перераспределению имеющейся штатной численности МВД и за счет внутренних резервов увеличению числа специалистов, которые будут заниматься раскрытием и расследованием преступлений в IT-сфере", - пояснил министр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел намерено усилить подразделение по борьбе с преступлениями в IT-сфере. Об этом заявил журналистам глава МВД...
 
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