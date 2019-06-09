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Игорь Шуневич отправлен в отставку

10.06.2019 15:31 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Рапорт об отставке подал глава МИД Беларуси Игорь Шуневич 10 июня после встречи с Александром Лукашенко.

Об этом 10 июня передает БЕЛТА.

«Сегодня я обратился к главе государства с рапортом об отставке, и он эту отставку принял», - заявил Шуневич.

Шуневич отметил, что его уход с должности «выверенный, правильный и своевременный». При том он заявил, что во время работы в ведомстве прошел «очень длинный и сложный путь».

«Во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, думая и о своей эффективности, считаю, что пришло время сменить род деятельности. Достаточно долго я нахожусь на посту министра. Может, глаз замылился. Может, надо попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я её изложил главе государства, он с этим согласился», - сказал министр.

Предложений нового места работы Шуневичу пока не поступало. Вместе с тем он надеется принести пользу государству на другой должности.

Игорь Шуневич руководил Министерством внутренних дел с мая 2012 года. В последнее время он отличился рядом неоднозначных заявлений. В частности, после недавней массовой облавы на цыган в Могилеве он отказался приносить им свои извинения. 

«У министра нет ни причин, ни оснований просить прощения у цыганов. Понятно?» — заявил Шуневич.

 
Теги: Могилев
 
 
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Рапорт об отставке подал глава МИД Беларуси Игорь Шуневич 10 июня после встречи с Александром Лукашенко.
 
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