Парламент планирует 13 июня рассмотреть поправки в ст.328 УК

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10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поправки в ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) планируется рассмотреть 13 июня на очередном заседании Палаты представителей. Новации предусматривают уменьшение нижнего предела наказания с пяти до трех лет лишения свободы по ч.2 и с восьми до шести лет лишения свободы по ч.3. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Василий Чекан.

По поручению главы государства поправки в антинаркотическое законодательство дополнительно тщательно изучались всеми заинтересованными с учетом важности данной темы для общества. В целом детальный анализ законопроектов, которые затрагивают судьбы людей, - традиционная практика в Беларуси, которая позволяет принимать взвешенные решения.

"После обсуждения остались поправки, предусматривающие уменьшение нижнего предела наказания по ч.2 и по. ч.3 ст. 328 на два года. Это сделано для того, чтобы индивидуализировать наказание, чтобы судья мог учесть обстоятельства конкретного человека", - отметил Василий Чекан.

При этом государство ни в коем случае не идет на то, чтобы снизить ответственность для тех, кто целенаправленно занимается незаконным оборотом наркотиков. Верхний предел до 8 лет по ч.2 и до 15 лет по ч.3 остается без изменений, подчеркнул депутат.

Уголовный закон имеет обратную силу. Но это не значит, что все осужденные по ч.ч.2 и 3 ст.328 попадут под действие ее изменений. Решение в каждом случае будет принимать суд.

Василий Чекан напомнил, что в 2014 году в Беларуси был подписан декрет №6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков", который ужесточил уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также усилил меры административной ответственности за правонарушения, связанные с их потреблением. Документ принимался в условиях обострения проблемы употребления и сбыта из-за появления спайсов и стал жестким и эффективным ответом на такие преступления. Декрет сработал хорошо, и с течением времени появилась возможность смягчить ответственность по некоторым видам наркотических преступлений.

Председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц также считает, что декрет №6 в свое время стал важным и своевременным шагом в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Этот документ сыграл значительную роль в сокращении количества данных преступлений.

"С тех пор изменилось законодательство, и кассация уже заменена апелляцией, что на практике позволяет избежать многих ошибок. - отметил председатель БРКА. - Если суд первой инстанции вынесет чрезмерно мягкий приговор, у апелляционной инстанции всегда есть возможность его исправить по апелляционному протесту прокурора. Юридическая практика должна меняться в соответствии с развитием общества". Адвокаты уверены, что наказание за преступление, разумеется, должно быть, но важна его соразмерность содеянному.

Позиция по ст.328 Уголовного кодекса в первую очередь основывается на тех фактах и примерах, с которыми к адвокатам обращаются граждане и которых они обязаны защищать. Это как распространители наркотиков, так и те, кто пострадал в результате данного преступления.

Как сообщили в отделе информации Генеральной прокуратуры, ссылаясь на данные судебной статистики, количество осужденных по ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) снижается с 2015 года. Так, в 2015-м осуждены 3 тыс. человек, в 2016-м - 2 441, 2017-м - 1 910, 2018-м - 1 650. Что касается незаконного оборота наркотиков с целью сбыта, по ч.2 ст.328 всего в 2015 году осуждены 109 человек, в 2016-м - 109, в 2017-м - 150, 2018-м - 139. По ч.3 ст. 328 в 2015 наказание назначено 765 обвиняемым, в 2016-м - 874, 2017-м - 665, 2018-м - 487.-0-