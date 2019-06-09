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Магазин LC Waikiki в OldCity закрывается на этой неделе. Что будет вместо него?

10.06.2019 15:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Магазин турецкого бренда модной одежды для всей семьи LC Waikiki, расположенный в торговом центре OldCity на улице Дубко, прекращает свою работу. Его площадь займет другой магазин модной одежды, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: vgr.by

LC Waikiki в OldCity закроется в четверг, 13 июня. Второй магазин марки, недавно открытый в супермаркете «Корона» на проспекте Космонавтов, продолжит работать.

Новым арендатором торговых площадей в OldCity станет интернет-магазин O’STIN. Это российская розничная сеть магазинов, предлагающих мужскую, женскую, детскую и молодежную одежду и аксессуары в стиле casual среднего ценового диапазона. В Беларуси работают 6 магазинов этого бренда — четыре в Минске и по одному в Бресте и Витебске.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Магазин турецкого бренда модной одежды для всей семьи LC Waikiki, расположенный в торговом центре OldCity на улице Дубко, прекращает свою работу. Его площадь займет другой...
 
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