Магазин LC Waikiki в OldCity закрывается на этой неделе. Что будет вместо него?

Источник материала: Tut.by

Магазин турецкого бренда модной одежды для всей семьи LC Waikiki, расположенный в торговом центре OldCity на улице Дубко, прекращает свою работу. Его площадь займет другой магазин модной одежды, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

LC Waikiki в OldCity закроется в четверг, 13 июня. Второй магазин марки, недавно открытый в супермаркете «Корона» на проспекте Космонавтов, продолжит работать.

Новым арендатором торговых площадей в OldCity станет интернет-магазин O’STIN. Это российская розничная сеть магазинов, предлагающих мужскую, женскую, детскую и молодежную одежду и аксессуары в стиле casual среднего ценового диапазона. В Беларуси работают 6 магазинов этого бренда — четыре в Минске и по одному в Бресте и Витебске.