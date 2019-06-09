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В Минске во время ссоры мать ударила сына кружкой - и стала фигуранткой дела

10.06.2019 15:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Минска, которая во время ссоры ударила своего 16-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мать и сын живут в одной квартире вместе с бабушкой. 12 мая в гостях у подростка была его девушка, когда сын с матерью поссорились.

По какой именно причине — женщина вспомнить не смогла, была пьяной. В разгар ссоры она взяла кружку и два раза ударила сына по голове. Скорую пострадавшему вызвала соседка, к которой парень обратился за помощью. Он попал в больницу, где проходил лечение.

«Прокуратура обратила внимание на тот факт, что пострадавший находится в зависимом положении от матери и в силу возраста не способен самостоятельно защитить свои права и законные интересы», — рассказали в ведомстве.

В деле разбиралась милиция, затем материалы проверки передали в прокуратуру Советского района столицы. Там было решено возбудить уголовное дело по ст. 153 Уголовного кодекса (Умышленное причинение легкого телесного повреждения).

В прокуратуре отметили, что дело по ст. 153 УК относится к делам частного обвинения, для которого необходимо заявление от пострадавшего или его законного представителя.

«Однако не всегда пострадавшие от насилия из-за разного рода зависимостей от своих обидчиков решаются подать заявление о привлечении их к ответственности. Именно для этих случаев прокурор наделен правом возбуждать дело и при отсутствии такого заявления», — говорят в прокуратуре. Теперь дело не будет прекращено даже в случае примирения сторон.

Согласно санкции статьи, за причинение легких телесных повреждений грозит наказание от общественных работ до 3 месяцев ареста.

Напомним, о похожем случае сообщалось ранее в Осиповичском районе. Там пьяная мать во время ссоры схватила за плечи 11-летнюю дочь, трясла ее, а потом бросила кружкой в голову. На женщину тоже завели дело по 153 статье УК.

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура пришла к выводу, что нужно защитить интересы подростка, поскольку он сам находится в зависимом от матери положении.
 
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