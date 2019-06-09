Если к вам пришли. Почему одних судят, а других нет, и чем отличается правонарушение от преступления

Источник материала: Tut.by

Казалось бы, за одни и те же действия в законе предусмотрена разная ответственность. Например, в одном случае выяснения отношений в баре могут закончиться административным процессом, в другом — человек становится фигурантом уголовного дела и отправляется за решетку. Чем руководствуются правоохранительные органы, когда принимают решение: это преступление или правонарушение? Вместе с Антоном Гашинским, адвокатом адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры», TUT.BY выясняет ответы на эти вопросы.

И в Уголовном кодексе, и в Кодексе об административных правонарушениях есть похожие статьи, например, «хулиганство». А в чем собственно разница? Уголовное преступление (ст. 339 УК) от административного правонарушения (ст. 17.1 КоАП) отличается степенью общественной опасности. Со стороны кажется: действия одни и те же — но квалификация разная. Например, в баре произошел конфликт между мужчинами, они повздорили из-за того, кто будет танцевать с женщиной. И будет ли это правонарушением или преступлением — зависит от последствий. Если мужчины друг другу сказали что-то на повышенных тонах, помахали руками, разошлись, и никто на это не обратил внимание — значит и хулиганства не было. Но если люди вызывали милицию, выходит, был нарушен общественный порядок. В этом случае начинается административный процесс. Совсем другая история, когда мужчины не только стали словесно выяснять отношения, но и затеяли драку, наступили последствия. При принятии решения о возбуждении уголовного дела правоохранительные органы будут учитывать, какие наступили последствия от этого: был ли причинен имущественный вред предприятию, были ли нанесены телесные повреждения, была ли угроза применения насилия, использовалось ли оружие либо предметы для нанесения телесных повреждений.

При этом для возбуждения именно уголовного дела за совершения хулиганства обязательно нужно установить беспричинность действий виновного — так называемый хулиганский мотив. Наличие хулиганского мотива в действиях виновного — это оценочная категория, правоохранительные органы исходят из обстоятельств, которые предшествовали произошедшему конфликту. К примеру, если конфликт был обоюдный, был обусловлен какими-то оскорбительными действиями со стороны потерпевшего, как правило, следствие расценивает это как внезапно возникшие неприязненные отношения, что не влечет за собой возбуждение уголовного дела по хулиганству.

А наказывают за то же хулиганство одинаково? Вне зависимости от того — это уголовное дело или административное? Нет, по-разному. Санкция ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство) предусматривает штраф или административный арест, а по ч.3 ст. 339 УК (Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) от 3 до 10 лет лишения свободы. Кстати, к таким предметам может быть признан любой предмет: палка, кастет, карандаш, которые виновный использует что бы причинить более тяжкие телесные повреждения. Были даже конкретные истории, когда суд признавал пустую пластиковую бутылку оружием. Теперь от этой практики стали уходить, так как сама со себе пластиковая бутылка не может нанести серьезных травм.

Почему за одни и те же действия человека могут наказать, а могут даже не обратить на него внимание? Решение о том, как квалифицировать дело, принимают сотрудники органов. То же хулиганство не всегда трактуется одинаково, есть много нюансов. Например, известная история со скульптурой минского городового. Нескольких активистов, задержанных за возложение цветов к скульптуре городового, оштрафовали по ст. КоАП «Мелкое хулиганство». А анархиста Косинерова, который накинул петлю на памятник и два раза похлопал по «лицу» скульптуры даже обвинили в хулиганстве по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса.

Но если взять другую известную минскую скульптурную композицию, бронзовую бабушку с семечками на Комаровском рынке, то там другая ситуация. Бабушку все обнимают, фотографируют, сыплют ей в руки настоящие семечки, садятся к ней на плечо. Это никого не оскорбляет, не задевает и людей не задерживают. Почему с городовым иначе? По приказу уже бывшего министра внутренних дел эта скульптурная композиция находилась под постоянной круглосуточной охраной и имеет статус охраняемого объекта. При этом не было никакой таблички, ограждения, уведомления, которые бы информировали туристов или случайных прохожих.

Какие еще одинаковые статьи есть в КоАП и УК? Клевета, оскорбление, управление автотранспортным средством в состояния алкогольного опьянения. По этим статьям нельзя сразу стать фигурантом уголовного дела, сперва человека привлекают к административной ответственности и если в течение года (административная преюдиция) он снова кого-то оскорбит или сядет за руль пьяным, в этот раз будет возбуждено уголовное дело. Это объясняется повышенной степенью опасности личности виновного, привлечение к административной ответственностью для которого оказалось недостаточно для его исправления. Также и в КоАП, и в УК есть такие статьи как мелкое хищение и хищение имущества путем кражи, мошенничество, злоупотребление служебными полномочиями, присвоение или растрата. Например, если от этих действий пострадало юридическое лицо, и у него похитили имущество меньше, чем на 10 базовых величин, за это предусмотрена административная ответственность. Если сумма больше — уголовная. Какие еще одинаковые статьи есть в КоАП и УК? Уклонение от погашения кредиторской задолженности, обман потребителей, вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, сопротивление сотруднику органов внутренних дел, незаконная охота и рыбалка, несанкционированный доступ к компьютерной информации. По этим статьям могут возбуждать как уголовные дела, так и административные, но решение зависит от обстоятельств и суммы ущерба.

Может ли уголовное дело во время расследования стать административным? И наоборот? Бывают случаи, когда участковый проводит проверку, выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и готов привлечь человека к административной ответственности. Но прокуратура постановление отменяет и возбуждает уголовное дело. Уголовное дело в ходе проведения предварительного расследования может стать административном, если человек обратиться с ходатайством по ст. 86 УК. Например, подозреваемый возместил ущерб, загладил причиненный преступлением вред, примирился с потерпевшим, возместил ему моральный вред. Данное решение может быть принято по постановлению следователя с согласия прокурора, либо при рассмотрении уголовного дела в суде непосредственно при принятии итогового решения судом.

Как на жизни человека сказывается то, что он был судим или привлекался к административной ответственности? Какие могут быть последствия? Информация том, что человек был привлечен к административной ответственности, заносится в Единую базу. Если после этого в течение года человек не нарушал закон, он считается не привлекавшимся к административной ответственности. Однако из базы эти сведения не удаляются, и иногда могут стать препятствием при устройстве на работу. Например, когда-то бухгалтер привлекался к административной ответственности за неправильное ведение бухгалтерских документов, увидев эти сведения, новый работодатель может отказать в трудоустройстве. Конечно, не у всех организаций есть доступ к Единой базе. Однако наниматель может попросить вас предоставить выписку из базы или дать согласие на запрос сведений.

Что же касается судимости, эта информация будет с человеком всю жизнь, и по этим данным его будут оценивать. Например, если он снова окажется в суде в качестве обвиняемого, то при вынесении приговора суд учтет первую судимость как характеристику личности. Кстати, есть два понятия, которые отличаются друг от друга, хотя многим кажутся равнозначными. Если в документах указано, что человек «ранее не привлекался к уголовной ответственности», это значит, он никогда не был судим. А когда про человека говорят «судимостей не имеет», значит судимость уже погашена или снята. Наличие судимости также может стать проблемой при получении вида на жительства или гражданства, при устройстве на работу в банк или желании стать депутатом либо занять другую ответственную государственную должность.