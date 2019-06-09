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Каким должен быть фасад новой больницы? Осиповчане, ждем вашего мнения!

10.06.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

В ближайшее время общестроительные работы на новой больнице должны быть завершены, а потому сейчас на повестке дня немаловажный вопрос о внешнем виде здания. И решать, каким оно будет, как раз и зависит от нашего мнения.

Каким должен быть фасад новой больницы? Осиповчане, ждем вашего мнения!

Ниже размещены варианты будущего фасада, и какое из них соберет большее количество голосов, на том строители и остановятся.

Конечный срок обсуждения 20 июня, и редакция «АК» в ожидании активности земляков.

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ, УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ВЕДЬ ЭТО НАША БОЛЬНИЦА!


Каким должен быть фасад новой больницы? Осиповчане, ждем вашего мнения!

Вариант 1


Каким должен быть фасад новой больницы? Осиповчане, ждем вашего мнения!

Вариант 2


Каким должен быть фасад новой больницы? Осиповчане, ждем вашего мнения!

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Каким должен быть фасад новой больницы? Осиповчане, ждем вашего мнения! Загрузка ...
 
 
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В ближайшее время общестроительные работы на новой больнице должны быть завершены, а потому сейчас на повестке дня немаловажный вопрос о внешнем виде здания. И...
 
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