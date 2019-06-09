Каким должен быть фасад новой больницы? Осиповчане, ждем вашего мнения!

Источник материала: Асiповiцкi край

В ближайшее время общестроительные работы на новой больнице должны быть завершены, а потому сейчас на повестке дня немаловажный вопрос о внешнем виде здания. И решать, каким оно будет, как раз и зависит от нашего мнения.





Ниже размещены варианты будущего фасада, и какое из них соберет большее количество голосов, на том строители и остановятся.

Конечный срок обсуждения 20 июня, и редакция «АК» в ожидании активности земляков.

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ, УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ВЕДЬ ЭТО НАША БОЛЬНИЦА!

Какой вариант фасада Вам нравится? Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3 Показать результаты

Загрузка ... Загрузка ...