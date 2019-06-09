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Каким должен быть фасад новой больницы? Осиповчане, ждем вашего мнения!
10.06.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
В ближайшее время общестроительные работы на новой больнице должны быть завершены, а потому сейчас на повестке дня немаловажный вопрос о внешнем виде здания. И решать, каким оно будет, как раз и зависит от нашего мнения.
Ниже размещены варианты будущего фасада, и какое из них соберет большее количество голосов, на том строители и остановятся.
Конечный срок обсуждения 20 июня, и редакция «АК» в ожидании активности земляков.
НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ, УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ВЕДЬ ЭТО НАША БОЛЬНИЦА!
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В ближайшее время общестроительные работы на новой больнице должны быть завершены, а потому сейчас на повестке дня немаловажный вопрос о внешнем виде здания. И...
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