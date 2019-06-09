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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели в Минске офицера милиции

10.06.2019 16:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели в Минске сотрудника милиции.

О том, что 45-летний офицер был найден повешенным, сообщил телеграм-канал Nextа. Погибший якобы служил оперативным сотрудником уголовного розыска Ленинского РУВД Минска.

Официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович подтвердил БелаПАН, что 10 июня «в подвальном помещении многоквартирного жилого дома было обнаружено тело мужчины 1974 года рождения». «На месте происшествия отработала следственно-оперативная группа, — сказал он. — Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены различные экспертные исследования, в том числе судебно-медицинская экспертиза, которая непосредственно установит причину смерти. Предварительно можно сказать, что смерть не носит криминального характера».

Кабакович не стал отвечать на вопрос, действительно ли мужчина совершил суицид, сославшись на «невозможность комментировать по этическим соображениям информацию о том, в каком положении находилось тело, и обстоятельствах его обнаружения».

 
Теги: Минск
 
 
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10 июня «в подвальном помещении многоквартирного жилого дома было обнаружено тело мужчины 1974 года рождения». Предварительно можно сказать, что смерть не носит...
 
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