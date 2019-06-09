После ссоры с соседкой мужчина оказался в ИВС, теперь он хочет наказать задержавших его участковых

Источник материала: Tut.by

15 апреля 2018 года в деревне Годылево Быховского района поссорились Юрий Григорьевич и Наталья Андреевна (имя женщины изменено. — Прим TUT.BY). После тяжелого дня Юрий Толкачев решил посадить возле своего гаража сосну. Соседка по гаражу, по словам мужчины, спонтанное озеленение не оценила — в итоге возник конфликт. Женщина вызвала милицию, мужчина три дня провел за решеткой. Позже в суде он доказал, что закон в тот вечер не нарушал, поэтому, уверен, отправлять его в ИВС оснований не было. Сейчас Юрий Толкачев хочет наказать участковых, которые, как он считает, были неправы.



Юрий Толкачев. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В редакцию TUT.BY Юрий Толкачев приехал с сыном Дмитрием. На календаре понедельник, на часах 9 утра. Как и у всех людей, которые очень долго ходят по судам и ведут переписку с разными инстанциями, с собой у него толстая папка документов. По профессии он водитель на птицефабрике, хотя оперирует фактами и цитирует законы, как заправский юрист. Рассказывает, что живет в одном конце деревни, а его сын — в другом. Рядом с Диминой двухэтажкой стоит и их гараж.

— Вечером 15 апреля я вернулся из Быхова и поехал к Диме поставить машину, — вспоминает мужчина. — Смотрю, возле гаража кто-то сломал нашу березу. Искать виноватого я не стал, пошел в лес, выкопал сосенку и решил посадить на том месте. Это увидела Наталья — с Димой они живут в одном доме, ее гараж рядом с нашим. Прибежала, стала ругаться.

— Почему?

— До того, как она тут поселилась, во дворе росло много деревьев, — описывает обстановку собеседник. — А ей они стали мешать: мало света и нечем дышать. Настояла, чтобы все спилили. Местные власти ее поддержали. Вот и сейчас, видимо, ей моя сосна не понравилась. Она стала кричать. Ну, а мне что? Кричи — хоть лопни. Я молча пошел в лес, выкопал вторую сосну — и на зло ей посадил рядом с первой.

Из постановления суда: На заседании Наталья заявила: в тот вечер Толкачев утверждал, что она сломала дерево возле его гаража. По словам женщины, Толкачев постоянно обвиняет ее в том, что она ломает его деревья. Из-за этого у них сложились неприязненные отношения. В ходе возникшего конфликта сосед на нее кричал, нецензурно выражался, угрожал сжечь ее гараж. То, что Толкачев кричал и оскорблял Наталью, на процессе подтвердил и ее знакомый.

Недовольная женщина, по словам Юрия, вызвала на него милицию. За что? «Понятия не имею», — отвечает мужчина, уверяя, что он был трезвый и не вступал в перепалку, наоборот — «отвернулся и сажал дерево».

— То, что я молчал, видела другая соседка, позже она подтвердила это в суде (на суде женщина пояснила: она не слышала, чтобы Толкачев нецензурно выражался, приставал к гражданам — Прим. TUT.BY), — говорит Юрий. — После Наташиных обещаний позвонить в «102» мы минут 20 подождали, милиции не было. Я сказал сыну: «Расходимся, если кто-то приедет, позвонишь». Пришел домой, налил себе две 100-граммовые кружечки пива и сел смотреть телевизор.

«Лег на пол и кричал: „Люди помогите, милиция убивает“»

После восьми вечера в дверь позвонили. Толкачев открыл, на пороге было двое участковых Быховского РОВД — К. и П. Они сообщили, что Наталья написала на Юрия жалобу. За что на мужчину составили протокол по ст. 17.1 КоАП «Мелкое хулиганство».



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Юрий стал снимать происходящее на мобильный. Его скрутили, надели наручники и стали выводить из квартиры.

— Потом сказали, мол, я оказывал сопротивление, оторвал погоны, пуговицу. Так появилась вторая статья 23.4 КоАП «Неповиновение». Хотя я ничего плохого не делал.

— А что вы делали?

— Ничего. Лег на пол и кричал: «Люди помогите, милиция убивает».

Из постановления суда: Во время процесса участковый К. сообщил, когда они с П. прибыли к Толкачеву, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. «Стал вести себя вызывающе, выгонял их из квартиры, хватался за фирменное обмундирование». Юрия попросили проследовать в служебный автомобиль для разбирательства, он отказался. Поэтому в отношении его применили силу и надели наручники. Когда его выводили из квартиры, Толкачев упирался, садился на пол.

Из дома Толкачева отвезли в больницу. Тут, по словам мужчины, ему выписали справку, что он годен для содержания в изоляторе, и попросили дыхнуть в трубку.

— Прибор показал 0,6 промилле — это легкая степень опьянения, — говорит Юрий. — Но я выпил всего 200 граммов пива! В материалах дела нет ни одного акта о моем состоянии алкогольного опьянения. Только бумага, где написано, со слов милиционера, прибор показал 0,6 промилле (в ответе, который позже пришел Толкачеву из УВД Могилевского облисполкома, написано, что при осмотре медработниками установлено: в вечер задержания мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. — Прим. TUT.BY).

Чуть позже Юрия доставили в Быховское РОВД. Ночь, говорит, он провел в комнате для задержанных. На завтра, продолжает, его перевели в ИВС, где он пробыл до 18 марта.

В камере в знак протеста мужчина отказался от матраса, подушки и еды. Из дома его забрали в шортах и тельняшке.

Когда мужчину привезли в суд, вины своей он не признал, и заседание назначили на 26 апреля.

На свободу Юрий вышел с мыслью, что в милиции с ним поступили несправедливо. Он пожаловался на участковых в Быховское РОВД, а также в УВД Могилевского облисполкома. Был и в СК Быховского района — просил проверить действия сотрудников.

— Там я сообщил, что милиционеры нарушили закон, — рассказывает Юрий. — Почему они увезли меня в ИВС? Зачем надели наручники? За что я три дня сидел за решеткой? Я запросил, чтобы форму милиционеров, которые ко мне приходили, отправили на экспертизу. В ноябре мне ответили: форма подвергалась неоднократной стирке, поэтому проводить генетическую экспертизу бессмысленно. Конечно, столько месяцев прошло! В СК меня отправили снимать побои. Эксперты насчитали 33 телесных повреждения. А потом написали, что я сам виноват: мол, ко мне применили физическую силу из-за моего сопротивления.

«Суд сказал: я не виновен, так за что я сидел за решеткой?»

26 апреля 2018 года состоялось заседание суда. На процессе выяснилось: конфликт между Толкачевым и Натальей возник «в связи с неприязненными отношениями». В действиях Юрия хулиганский мотив отсутствует, общественный порядок он не нарушал. В итоге суд постановил: дело по ст. 17.1 и 23.4 КоАП прекратить.



26 апреля 2018 года суд Быховского района постановил: дело об административном правонарушении в отношении Толкачева Ю.Г. по ст. 17.1 и ст. 23.4 КоАП РБ прекратить в связи с отсутствием в деянии состава административного правонарушения

Эта ситуация мужчину обрадовала, но не остановила.

— Суд сказал: я не виновен, так за что я сидел за решеткой? — задается вопросом собеседник. — 16 и 17 апреля у меня были рабочими, но на фабрику я не пришел. Объяснений, почему так случилось, моему руководству милиция не прислала. А соседка… Почему на процессе она и ее знакомый Алексей (имя изменено. — Прим. TUT.BY) наговорили про меня неправды?

С этим вопросом, а точнее с заявлением на Наталью и Алексея, Толкачев обратился в милицию. В Быховском РОВД ему ответили: в их словах клеветы нет.



Выдержка из ответа от 30 мая 2018 года, который Юрий Толкачев получил из Быховского РОВД

За этим сообщением последовал ответ из УВД Могилевского облисполкома. В нем написано: Толкачева задержали из-за того, что он отказался объяснять ситуацию с соседкой и не захотел проследовать в Быховский РОВД для составления протокола. Силу к нему применили, потому что он сопротивлялся.

При этом в документе указано: острой необходимости в задержании Юрия не было, так как «не требовалось пресекать правонарушение».

— Участковыми инспекторами К. и П. обстоятельства нарушения не были конкретизированы и не собраны достаточные доказательства, что вы своими действиями выражали явное неуважение к обществу и нарушили общественный порядок или спокойствие граждан, — сказано в ответе УВД. — Это выразилось в неполноте проведения проверки.

Здесь же сказано, что «за нарушение требований ПИКоАП при ведении административного процесса» замначальника Быховского РОВД А., а также инспекторов К. и П. привлекли к материально ответственности — они остались без премии за июнь 2018-го.

На этом история не закончилась.

«На этом заседании Наталья просила меня пойти на мировую»

— 9 июня 2018-го ко мне пришел участковый, сообщил, что Наталья написала на меня новое заявление, — рассказывает Юрий Толкачев. — Якобы 15 апреля я не хулиганил, а все-тики ее оскорбил. А это уже ст. 9.3 КоАП «Оскорбление».



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

15 июня состоялся еще один суд.

Из постановления суда: В процессе Наталья пояснила: в день конфликта Юрий Толкачев высказывал в ее адрес оскорбления. Женщина настаивает, чтобы его привлекли к административной ответственности.

— На этом заседании Наталья просила меня пойти на мировую (версия женщины: мировую предложил судья — она поддержала — Прим. TUT.BY), — рассказывает собеседник. — Но мне это зачем? Согласиться на мировую — для меня это значит, признать себя виновным. Но я не виновен! Суд посчитал так же. Правда, начальник Быховского РОВД с этим решением не согласился и обратился с жалобой в Могилевский областной суд.



Постановление суда Быховского района от 15 июня 2018 года

Областной суд оставил это решение без изменений, а жалобу без удовлетворения.



Выдержка из постановления Могилевского областного суда, 19 июля 2018 года

«Быховским РОСК неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела»

Суды закончились, но желание Толкачева доказать участковым, что в тот вечер они были не правы, не исчезло. Началась переписка со следователями.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

15 августа Быховский РОСК ответил Толкачеву: участковые служебных полномочий не превышали. Возбуждать против них уголовное дело отказались.

Мужчину это решение не устроило. Юрий стал писать «на область». Область, говорит, спускала все на район. По словам собеседника, Быховский РОСК не раз проводил проверку в отношении милиционеров — и отказывал в возбуждении уголовного дела. А несогласный с этим Толкачев снова и снова продолжал писать. В список адресатов добавились центральный аппарат СК, Администрацию президента…

8 января 2019 года начальник Быховского РОСК вынес очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении милиционеров. В ответе руководитель признал: разбирательство участковые провели поверхностно, не приняли должных мер по сбору, проверке и оценке доказательств. Но «данные нарушения не образуют состава преступления».

— Я обратился в Быховский районный суд. Просил отменить это постановление. Суд сказал, что начальник РОСК не проанализировал и не сопоставил доказательства, которые получил в ходе проверки. К тому же, действия участковых проверяли только по ч.3 ст. 426 УК РБ («Превышение власти или служебных полномочий»), а по ч. 2 ст. 183 УК РБ («Незаконное лишение свободы») — нет. В итоге, дело снова направили на проверку. И опять Быховский РОСК мне отказал.

В мае центральный аппарат СК сообщил Толкачеву, что данное решение суда «не свидетельствует о наличии в действиях инспекоров и должностных лиц Быховского РОВД признаков преступлеий». Постановление отменено «в связи с необходимостью дополнительного принятия в отношении указанных сотрудников процессуального решения по ст. 183 УК РБ и несоответствием содержания постановления требованиям уголовно-процессуального законодательства, а не для проведения дополнительных мероприятий».





— Быховским РОСК неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях сотрудников Быховского РОВД состава преступления, — комменирует ситуацию Анастасия Лавринович, официальный представитель УСК по Могилевской области. — Данные решения отменялись в том числе УСК по Могилевской области в связи с обращениями Толкачева и проверкой его доводов. В связи с неполнотой проверки в отношении сотрудников Быховского РОСК принимались меры реагирования.

В УСК Могилевской области Юрию сообщили: начальник, замначальника и инспектор по документационному обеспечению и делопроизводству Быховского РОСК привлечены к материальной ответственности.

Сейчас материал проверки находится на изучении в прокуратуре Быховского района. В связи с очередной жалобой Толкачева постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.

Наталья Андреевна говорить об этой истории отказалась. Сказала, что от всего этого устала и хочет, чтобы все поскорее закончилось.

С просьбой прокомментировать ситуацию TUT.BY обратился в УВД Могилевского облаисполкома. Там попросили направить официальный запрос, так мы и сделали.

— Не так давно хотел записаться на прием к главе МВД, но мне отказали. Сказали: переписка со мной закончена, — продолжает Юрий. — Но в этой борьбе я готов идти до конца. Хочу, чтобы участковых наказали. Хочу, чтобы милиция официально извинились передо мной и прислала соответствующую бумагу на работу. Позже планирую получить от них компенсацию морального вреда.