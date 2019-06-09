Белорусскую границу пересекли первые болельщики II Европейских игр

Источник материала: Полесская правда



Сегодня начался пропуск через белорусскую границу в безвизовом порядке болельщиков II Европейских игр.

Официальный сайт Госпогранкомитета Беларуси сообщает, что первой прибыла в Беларусь семья из Германии, которая пересекла границу в автодорожном пункте пропуска «Брест».

На текущий момент по билетам на спортивные мероприятия Игр пограничники оформили более 70 иностранцев. Почти половину из них составили граждане Франции. Наиболее популярными среди гостей Игр являются автомобильное и железнодорожное направления.

Участники же II Европейских игр в абсолютном большинстве предпочитают авиационное направление. Всего по состоянию на полдень 10 июня белорусскую границу пересекло около 100 человек данной категории.

В Госпогранкомитете напомнили, что оформление участников и гостей игр в пунктах пропуска осуществляется в приоритетном порядке по отдельным каналам, обозначенным логотипом состязаний.