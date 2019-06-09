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Белорусско-Российский университет открывает три новых специальности, из которых две - «айтишные»
10.06.2019 17:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусско-российский университет открывает три новые специальности, две из которых — в сфере IT,
С этого года вуз начнет прием абитуриентов на «электронный маркетинг», «оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки металлов», «информационные системы и технологии (в проектировании и производстве)».
Планируется, что студентами данных специальностей станут 60 человек. На бюджет намерены зачислить 44 абитуриента, на платное — 16.
Всего в 2019−20 учебном году в БРУ будет открыт набор по 26 специальностям: 20 — по образовательным стандартам Беларуси и 6 — России. Ожидается, что студентами всех форм обучения вуза станут 1047 человек.
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Планируется, что студентами этих специальностей станут 60 человек: 44 «бюджетника» и 16 «платников».
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