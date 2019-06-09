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Контрабандисты пытались переправить сигареты через Западный Буг - но попались и решили сопротивляться
10.06.2019 17:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
7 июня брестские пограничники в районе населенного пункта Галачево около белорусско-польской границы
Задержанными оказались 25-летний житель Бреста и 29-летний житель Бяла-Подляски. Молодые люди пытались переправить через Западный Буг крупную партию сигарет. Партия должна была попасть в Польшу через реку на автомобильных камерах. В момент задержания гражданин Беларуси оказал активное сопротивление пограничному наряду.
В отношении обоих мужчин начат административный процесс по ст. 23.29 (Незаконное пересечение границы) КоАП Республики Беларусь. Кроме того, гражданин Польши ответит за нарушение правил пребывания, а вот в отношении брестчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 (Насилие либо угроза в отношении должностного лица) — и теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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Контрабандисты пытались переправить сигареты через Западный Буг - но попались и решили сопротивляться
Партия должна была попасть в Польшу через реку на автомобильных камерах.
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