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В школах, гимназиях и лицее прошли выпускные вечера

10.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Каждое учреждение образования постаралось сделать этот праздник запоминающимся для одиннадцатиклассников. Например, в средней школе № 20 учащиеся выпускных классов, как звезды Голливуда, прошлись по красной дорожке. Кстати, многие родители отметили, что сегодня выпускные вечера празднуются с большим размахом, нежели это было раньше.

– Больше 20 лет назад я окончила гимназию № 1 г. Борисова. Мой выпускной вечер был намного скромнее, чем выпускной моей дочери Эльвиры: у меня не было таких туфель на каблуках, мобильного телефона, с помощью которого я могла бы сделать сиюминутные фотографии. Но самое главное – у меня не было понятия, куда поступать. У нынешних выпускников более четкие планы, да и возможностей для самореализации у них больше, – поделилась мнением Татьяна Кургутлова.

Актовый зал ОАО «БАТЭ» радушно принял у себя выпускников ГУО «СШ №2 г. Борисова». Мероприятие открыл красивый школьный вальс.

– В этом году мы выпускаем 40 умных, красивых, талантливых ребят, из них пятеро являются золотыми медалистами. Мне жалко расставаться с каждым выпускником, ведь они уже стали родными. Я хочу пожелать, чтобы они всегда чувствовали поддержку родных и близких, ставили перед собой цели и мечтали о чем-то великом, –рассказала директор средней школы №2 Елена Михайловна Горецкая.

Выпускники сами подготовили некоторые концертные номера. Самый интересный – сценка про урок химии. Как они пояснили, этот предмет им давался сложнее всего.

А вот учащиеся выпускных классов гимназии № 1 последнюю ночь детства предпочли провести в стенах родного учреждения, вместе с любимыми учителями и родителями.

Нетипичным для праздника атрибутом стала фотозона для выпускников. Ребятам очень понравилась эта идея, ведь в век современных технологий классные фотографии – залог успеха любого блога и, конечно, это хорошая память.

Сцена, арка у входа, лестница – вся гимназия была украшена шарами. Шары красного и золотого цвета создавали невероятную атмосферу праздника.

– Сегодня нашу семью переполняют самые разные эмоции. Мы рады, что Ангелину ждёт что-то новое, неизведанное. Безусловно, у нас есть волнение и осознание того, что наш ребенок уже совсем не ребенок, а взрослый человек, который делает сознательный и важный шаг в жизни. Мы будем её поддерживать на протяжении всех предстоящих экзаменов. Надеемся, что она будет счастлива и все получится так, как она мечтает, – сказали Оксана и Александр Казарцевы, родители выпускницы Ангелины Казарцевой.

Выпускники ярко и интересно отметили выпускной вечер, вместе с одноклассниками, родителями и учителями встретили свой первый взрослый рассвет и, конечно же, загадали заветные желания…

Подготовили Екатерина ВОРОБЬЕВА, Ульяна ШЛЫКОВИЧ и Карина ВЕРХОВЦЕВА.

 
 
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