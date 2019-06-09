В финале встретились команды МЧС и МВД, где победу со счетом 2:1 одержали спасатели Беларуси.
В состав команды МЧС вошли и Борисовские спасатели.
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Поздравляем победителей!
10.06.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
В финале встретились команды МЧС и МВД, где победу со счетом 2:1 одержали спасатели Беларуси.
В состав команды МЧС вошли и Борисовские спасатели.
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