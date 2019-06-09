Читатели из Брестской области: «Военнообязанным раздают повестки». Минобороны поясняет почему

Источник материала: Tut.by

Читатели из Брестской области сообщают, что военнообязанным стали раздавать повестки. В Минобороны пояснили: это не связано с призывом на сборы.





— Я работаю на "Пинскдреве", сейчас в отпуске. Недавно позвонил брат, спрашивает: «Тебе еще не принесли повестку?». Отвечаю, нет, — рассказывает читатель из Пинска. — Оказывается, сегодня на предприятии многим мужчинам вручили повестки. В моей смене, например, человек 30. Трое получили повестки.

По словам собеседника, в повестке, которую получил его друг, сказано: 12 июня явиться с вещами в 11-ю школу.

О том, что мужу пришла повестка, сообщила и жительница Каменецкого района. «Сказали с вещами явиться в военкомат», — написала она.

— В Брестском регионе проводятся плановые мероприятия мобилизационной подготовки Вооруженных сил, — поясняют ситуацию в пресс-службе Минобороны. — Военные комиссариаты вызывают отдельные категории военнообязанных, чтобы проверить вопросы воинского учета и предназначения.

Если просто: в комиссариатах проверят, соответствует ли информация, которая есть у них, данным военнообязанных. Например, личные данные, воинские специальности.

— Это не связано с призывом военнообязанных на какие-либо сборы, — подчеркнули в министерстве.