Источник материала: БелТА

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11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начинается централизованное тестирование. Первое ЦТ абитуриенты будут сдавать по белорусскому языку. Проходить его планируют более 22 тыс. человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались 76 тыс. 888 человек. Они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам.

Начало экзамена в 11.00. Быть на месте лучше примерно за полчаса, чтобы без спешки пройти несколько процедур контроля. После вскрытия пакетов с тестами абитуриент уже не сможет попасть в аудиторию. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность. Директор института отметил, что речь идет о четко установленном перечне, в который входят паспорт, вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца. Другие документы, например, водительское удостоверение, не подойдут. Если абитуриент потерял паспорт или его украли, то при себе он должен иметь справку, которую выдает МВД в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность. Кроме того, с собой на тестирование нужно взять ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

Нельзя приносить с собой телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии. Во время тестирования нельзя меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий. Если у абитуриента возник вопрос, то он может обратиться к комиссии.

Следующее ЦТ, по русскому языку, абитуриенты будут сдавать 13 июня.-0-