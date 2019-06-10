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Кондиционер в автобусе? Закрывайте форточки. Что делать пассажирам, чтобы ехать с комфортом

11.06.2019 07:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первые 300 автобусов с кондиционерами в пассажирских салонах уже ездят по Минску. Но одни читатели пишут, что внутри все равно жарко, другие — что слишком холодно. Почему так, и о чем важно помнить пассажирам, TUT.BY спросил в «Минсктрансе».


Автобус, оборудованный кондиционером салона. Фото: с сайта fotobus.msk.ru

Кондиционер в жару должен быть включен

— Мы получили 300 городских автобусов с кондиционерами салонов, они все технически исправны. Водители включают кондиционеры при температуре окружающего воздуха от +20°С, — объясняет первый заместитель генерального директора «Минсктранса» Олег Дзюбенко. — Если вдруг в жару в такой машине кондиционер не включен, то надо писать жалобу на работу водителя. Это неисполнение должностных обязанностей.

Если в автобусе есть кондиционер — закрывайте форточки

По инструкции, которую рассылали по автопаркам, водитель, включая кондиционер, должен оповещать пассажиров о том, что нужно закрыть форточки и вентиляционные люки.

По словам представителя «Минсктранса», эту информацию пустили и по мониторам автобусов, оборудованных кондиционерами. Дополнительно заказали наклейки в салоны.

Для комфорта температуру в салоне подняли до +25°С

Еще одна жалоба, связанная с новой системой, — «слишком холодно». В «Минсктрансе» говорят: теперь уже должно быть теплее.

— Дело в том, что мы ставили температуру в салоне +22°С, но были обращения от пассажиров, что слишком холодно получалось. Сейчас подняли температуру до +25°С, ждем дальше.

Если одновременно работают кондиционер и печка — это неисправность

Раньше отмечалось, что в некоторых автобусах одновременно с кондиционерами работали и печки. По этому поводу «Минсктранс» уже объяснял:

— Печки отключаются при сезонном обслуживании — так не должно быть. Если такое происходит — это неисправность, автобус должен сниматься с линии. Если печка работает, когда на улице тепло, пассажиры могут сообщать об этом — на горячую линию или в парк, диспетчеру.

Всего в Минске 1500 автобусов, с кондиционерами только 300

Из 300 автобусов около 10 пришлось вернуть производителю из-за неисправности системы кондиционирования.

— Были возвраты по неисправности, да. Но все отремонтировали, отрегулировали и они уже у нас, — поясняет Олег Дзюбенко.

Важно помнить и еще одну деталь: кондиционерами оборудованы 300 из 1500 минских автобусов. Транспортники добавляли, что всю новую технику планируют закупать с кондиционерами — ради комфорта пассажиров.

 
Теги: Минск
 
 
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О чем еще нужно помнить пассажирам, которые ездят в автобусах с кондиционерами
 
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