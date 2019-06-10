Первый - белорусский. В Беларуси начинается ЦТ

Источник материала: Tut.by

В Беларуси началось централизованное тестирование. Во вторник, 11 июня, абитуриенты сдают ЦТ по белорусскому языку.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Сдавать тесты на мове в этом году записалось чуть более 22 тысяч выпускников. Старт тестирования — 11.00.

На сайте РИКЗ напоминают : прибыть в пункт тестирования абитуриент должен не позднее чем за 30 минут до начала ЦТ. Парней и девушек, которые придут после вскрытия пакета с педагогическими тестами, в аудиторию не допустят.

При себе иметь:

зарегистрированный пропуск,

документ, удостоверяющий личность (паспорт или вид на жительство в РБ, удостоверение беженца, справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность),

ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

Следующий тест — русский язык. Его абитуриенты будут писать в четверг, 13 июня.

Расписание централизованного тестирования 2019

Предмет Дата Обществоведение 15 июня, суббота Математика 17 июня, понедельник Биология 19 июня, среда Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) 21 июня, пятница Химия 23 июня, воскресенье Физика 25 июня, вторник История Беларуси 27 июня, четверг География 29 июня, суббота Всемирная история (Новейшее время) 1 июля, понедельник

Резервные дни проведения централизованного тестирования

Предмет Дата Белорусский и русский языки 6 и 8 июля Обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история новейшего времени 6 и 10 июля

Напомним, с этого года заработает новая система подсчета баллов . Главных изменений — три.

Во-первых, еще до начала централизованного тестирования абитуриент будет знать, сколько баллов он получит за верно выполненное задание.

Во-вторых, подсчитывать результат выполнения теста будут в два этапа: сначала определят первичный балл, затем — итоговый тестовый.

Первичный балл — это сумма баллов, которую абитуриент может набрать за верно выполненные задания. Чтобы получить итоговый тестовый балл, первичный балл будет умножаться на коэффициент, который определят в процессе проверки других работ.

В-третьих, с этого учебного года в задании с несколькими вариантами ответа, которое оценено в два «первичных» балла, можно допустить одну ошибку и получить хотя бы один балл.