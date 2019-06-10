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Первый - белорусский. В Беларуси начинается ЦТ
11.06.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси началось централизованное тестирование. Во вторник, 11 июня, абитуриенты сдают ЦТ по белорусскому языку.
Сдавать тесты на мове в этом году
На сайте РИКЗ
При себе иметь:
Следующий тест — русский язык. Его абитуриенты будут писать в четверг, 13 июня.
Резервные дни проведения централизованного тестирования
Напомним, с этого года заработает
Во-первых, еще до начала централизованного тестирования абитуриент будет знать, сколько баллов он получит за верно выполненное задание.
Во-вторых, подсчитывать результат выполнения теста будут в два этапа: сначала определят первичный балл, затем — итоговый тестовый.
Первичный балл — это сумма баллов, которую абитуриент может набрать за верно выполненные задания. Чтобы получить итоговый тестовый балл, первичный балл будет умножаться на коэффициент, который определят в процессе проверки других работ.
В-третьих, с этого учебного года в задании с несколькими вариантами ответа, которое оценено в два «первичных» балла, можно допустить одну ошибку и получить хотя бы один балл.
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В Беларуси началось централизованное тестирование. Во вторник, 11 июня, абитуриенты сдают ЦТ по белорусскому языку.
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