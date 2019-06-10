Шуневич - всё, «денежный дождь», очередное задержание, жизнь в Роскоши и жара-а-а - все за вчера

Узнали об еще одном коррупционном задержании: взятка-то небольшая, да должность хорошая и сфера, что греха таить, денежная… Все подробности — здесь.
В Минске начался суд по делу о крупной поставке наркотиков в Беларусь, речь идет о 14 тоннах мака и маковой соломки. Обвиняемых — 41 человек, организованную группу разделили на три части, 17 человек начали судить вчера. Им всем грозит до 20 лет лишения свободы. Обвиняемые и родственники не могли сдержать слез при встрече. Многие находятся в СИЗО с 2017 года и ни разу с тех пор не видели своих близких.
Сегодня в стране началось ЦТ, первый «экзамен» — белорусский. Удачи вам, абитуриенты, сегодня и далее держим за вас кулачки.
Теперь точно — в Казахстане новый президент. Не будем томить: им без всяких сюрпризов стал преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев. Единственное, что удивляет, — количество голосовавших за него. Хотя мы-то чему удивляемся?
Очень кратко о деле Ивана Голунова — здесь: его отпечатков на изъятых у него наркотиках нет, в организме следов наркотиков нет, на смывах с рук — тоже нет. Так был ли наркотик?
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Вы не попали в выходные под «денежный дождь» в Минске? По Немиге, говорят, летали купюры — в основном, 50-ки, — и их все собирали. Правда, самые умные знают: если нашли чужие деньги, то забирать их себе нельзя — иначе человеку, который их присвоил, грозит административная или уголовная ответственность. Что это было — расскажем здесь.
Новости страны, где «по пиццот» до сих пор для многих остается мечтой: белорусы в мае раскупили трехмесячный запас BMW. Разбирались, чем вызван ажиотаж. А для тех, кому BMW пока не светит, мы узнали, когда откроют четыре станции 3-й линии метро. Уже совсем скоро!
Вот, кстати, история мужчины, который поругался с соседкой, попал после этого в ИВС — и теперь ходит по судам, пытаясь наказать задержавших его милиционеров. Говорит, «в этой борьбе я готов идти до конца. Хочу, чтобы участковых наказали. Хочу, чтобы милиция официально извинилась передо мной и прислала соответствующую бумагу на работу. Позже планирую получить от них компенсацию морального вреда». В чем причина конфликта, вызвавшего такие долгие разбирательства, — расскажем здесь.
А вот еще один наш новый проект «Я живу» — это истории о настоящей Беларуси и настоящих белорусах, а еще — об искренней любви к месту, где родился, вырос и остаешься по какой-то причине или вопреки ей. В этот раз побывали в умирающей деревне Роскошь, которая своим названием обязана императрице Екатерине Второй. Пять последних очень пожилых роскошанок крепко держатся за свои киёчки, которых у каждой по два, и ни за что не хотят уезжать к детям. «Потому что родина», — говорят.
Провели одно утро с писательницей, ведущей на радио и телевидении, руководителем и одновременно — заботливой мамой. Вы же уже поняли, что мы о Тамаре Лисицкой? Она успешно разрушила устоявшиеся правила творческой тусовки. Оказалось, не обязательно светиться на бесконечных вечеринка, чтобы быть на слуху. Главное — много работать. Тамара — оптимист, мы с ней и о жизни поболтали, в косметичку заглянули, и тут она говорит: «Сейчас у меня не самый простой период в жизни, но… Выживем, а где не выживем — закрасим декоративной косметикой».
Кстати. Владельцы Huawei и других «китайских» смартфонов! Отключите-ка пока, наверное, обновление системы даже по Wi-Fi: какие-то у производителей случились «глюки», смартфоны скачивают через мобильный интернет огромные — по 50 Гб — обновления, а вы — попадаете на огромные деньги. Пусть разберутся — потом обновитесь.
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