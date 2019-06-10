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Шуневич - всё, «денежный дождь», очередное задержание, жизнь в Роскоши и жара-а-а - все за вчера

11.06.2019 08:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ох и тяжелые нам предстоят дни! На этой неделе усилится жара, днем много где будет больше +30 °С. Сегодня и завтра — и вовсе оранжевый уровень опасности! Так что включаем кондиционеры (а они же теперь даже в автобусах есть, но кое-кто все портит), быстро читаем главные новости и лучшие тексты вчерашнего дня — и на улицу из офиса носа не кажем (ну или на пляж едем, но там будьте внимательны с кабинками для переодевания). А вообще вчера тако-о-о-ое было!..


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ


  • Очень кратко о деле Ивана Голунова — здесь: его отпечатков на изъятых у него наркотиках нет, в организме следов наркотиков нет, на смывах с рук — тоже нет. Так был ли наркотик?

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Вы не попали в выходные под «денежный дождь» в Минске? По Немиге, говорят, летали купюры — в основном, 50-ки, — и их все собирали. Правда, самые умные знают: если нашли чужие деньги, то забирать их себе нельзя — иначе человеку, который их присвоил, грозит административная или уголовная ответственность. Что это было — расскажем здесь.
  • Новости страны, где «по пиццот» до сих пор для многих остается мечтой: белорусы в мае раскупили трехмесячный запас BMW. Разбирались, чем вызван ажиотаж. А для тех, кому BMW пока не светит, мы узнали, когда откроют четыре станции 3-й линии метро. Уже совсем скоро!
  • Помните историю Галины Юхнович, где суд встал на сторону 90-летней минчанки и расторг сомнительный договор ренты с Евгением Куницким. К нам обратились еще одна женщина: ее друг в 2016 году заключил договор ренты с тем самым Евгением — и умер, оставив тому квартиру. Она уверена, что здесь что-то не так… Эта история и правда тоже оказалась странной.


  • Кстати, у нас новый выпуск «К вам пришли». Помните же, что мы весь год будем в картинках разъяснять важные юридические моменты, с которыми может столкнуться каждый? В прошлых выпусках спецпроекта мы разобрались, что делать, если к вам пришли с обыском, узнали, как свидетель может стать подозреваемым и сколько человека могут держать в СИЗО, расписали, что делать родственникам, если близкого задержали, выяснили, чем может помочь адвокат, где его искать и сколько стоят услуги защитника, как вести себя на допросе. Сейчас узнаем, чем руководствуются правоохранительные органы, когда принимают решение: то, что вы сделали, — преступление или правонарушение?
  • Вот, кстати, история мужчины, который поругался с соседкой, попал после этого в ИВС — и теперь ходит по судам, пытаясь наказать задержавших его милиционеров. Говорит, «в этой борьбе я готов идти до конца. Хочу, чтобы участковых наказали. Хочу, чтобы милиция официально извинилась передо мной и прислала соответствующую бумагу на работу. Позже планирую получить от них компенсацию морального вреда». В чем причина конфликта, вызвавшего такие долгие разбирательства, — расскажем здесь.
  • А вот еще один наш новый проект «Я живу» — это истории о настоящей Беларуси и настоящих белорусах, а еще — об искренней любви к месту, где родился, вырос и остаешься по какой-то причине или вопреки ей. В этот раз побывали в умирающей деревне Роскошь, которая своим названием обязана императрице Екатерине Второй. Пять последних очень пожилых роскошанок крепко держатся за свои киёчки, которых у каждой по два, и ни за что не хотят уезжать к детям. «Потому что родина», — говорят.


  • Провели одно утро с писательницей, ведущей на радио и телевидении, руководителем и одновременно — заботливой мамой. Вы же уже поняли, что мы о Тамаре Лисицкой? Она успешно разрушила устоявшиеся правила творческой тусовки. Оказалось, не обязательно светиться на бесконечных вечеринка, чтобы быть на слуху. Главное — много работать. Тамара — оптимист, мы с ней и о жизни поболтали, в косметичку заглянули, и тут она говорит: «Сейчас у меня не самый простой период в жизни, но… Выживем, а где не выживем — закрасим декоративной косметикой».

Все новости понедельника, 10 июня

Кстати. Владельцы Huawei и других «китайских» смартфонов! Отключите-ка пока, наверное, обновление системы даже по Wi-Fi: какие-то у производителей случились «глюки», смартфоны скачивают через мобильный интернет огромные — по 50 Гб — обновления, а вы — попадаете на огромные деньги. Пусть разберутся — потом обновитесь.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! Ох и тяжелые нам предстоят дни! На этой неделе усилится жара, днем много где будет больше +30 °С. Сегодня и завтра - и вовсе оранжевый уровень опасности!
 
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