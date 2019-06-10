Шуневич - всё, «денежный дождь», очередное задержание, жизнь в Роскоши и жара-а-а - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ох и тяжелые нам предстоят дни! На этой неделе усилится жара, днем много где будет больше +30 °С. Сегодня и завтра — и вовсе оранжевый уровень опасности ! Так что включаем кондиционеры (а они же теперь даже в автобусах есть, но кое-кто все портит ), быстро читаем главные новости и лучшие тексты вчерашнего дня — и на улицу из офиса носа не кажем (ну или на пляж едем, но там будьте внимательны с кабинками для переодевания ). А вообще вчера тако-о-о-ое было!..





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





Очень кратко о деле Ивана Голунова — здесь : его отпечатков на изъятых у него наркотиках нет, в организме следов наркотиков нет, на смывах с рук — тоже нет. Так был ли наркотик?

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ





Кстати, у нас новый выпуск «К вам пришли» . Помните же, что мы весь год будем в картинках разъяснять важные юридические моменты, с которыми может столкнуться каждый? В прошлых выпусках спецпроекта мы разобрались, что делать, если к вам пришли с обыском , узнали, как свидетель может стать подозреваемым и сколько человека могут держать в СИЗО, расписали, что делать родственникам , если близкого задержали, выяснили, чем может помочь адвокат , где его искать и сколько стоят услуги защитника, как вести себя на допросе . Сейчас узнаем, ч преступление или правонарушение ? ем руководствуются правоохранительные органы, когда принимают решение: то, что вы сделали, —

. Помните же, что мы весь год будем в картинках разъяснять важные юридические моменты, с которыми может столкнуться каждый? В прошлых выпусках спецпроекта мы разобрались, что делать, если к вам , узнали, как свидетель и сколько человека могут держать в СИЗО, расписали, , если близкого задержали, выяснили, , где его искать и сколько стоят услуги защитника, . Сейчас узнаем, ч Вот, кстати, история мужчины, который поругался с соседкой, попал после этого в ИВС — и теперь ходит по судам, пытаясь наказать задержавших его милиционеров. Говорит, «в этой борьбе я готов идти до конца. Хочу, чтобы участковых наказали. Хочу, чтобы милиция официально извинилась передо мной и прислала соответствующую бумагу на работу. Позже планирую получить от них компенсацию морального вреда». В чем причина конфликта, вызвавшего такие долгие разбирательства, — расскажем здесь .

Говорит, «в этой борьбе я готов идти до конца. Хочу, чтобы участковых наказали. Хочу, чтобы милиция официально извинилась передо мной и прислала соответствующую бумагу на работу. Позже планирую получить от них компенсацию морального вреда». В чем причина конфликта, вызвавшего такие долгие разбирательства, — . А вот еще один наш новый проект «Я живу» — это истории о настоящей Беларуси и настоящих белорусах, а еще — об искренней любви к месту, где родился, вырос и остаешься по какой-то причине или вопреки ей. В этот раз побывали в умирающей деревне Роскошь, которая своим названием обязана императрице Екатерине Второй. Пять последних очень пожилых роскошанок крепко держатся за свои киёчки, которых у каждой по два, и ни за что не хотят уезжать к детям. «Потому что родина», — говорят .





Провели одно утро с писательницей, ведущей на радио и телевидении, руководителем и одновременно — заботливой мамой. Вы же уже поняли, что мы о Тамаре Лисицкой? Она успешно разрушила устоявшиеся правила творческой тусовки. Оказалось, не обязательно светиться на бесконечных вечеринка, чтобы быть на слуху. Главное — много работать. Тамара — оптимист, мы с ней и о жизни поболтали, в косметичку заглянули , и тут она говорит: «Сейчас у меня не самый простой период в жизни, но… Выживем, а где не выживем — закрасим декоративной косметикой».

Все новости понедельника, 10 июня

Кстати. Владельцы Huawei и других «китайских» смартфонов! Отключите-ка пока, наверное, обновление системы даже по Wi-Fi: какие-то у производителей случились «глюки», смартфоны скачивают через мобильный интернет огромные — по 50 Гб — обновления, а вы — попадаете на огромные деньги . Пусть разберутся — потом обновитесь.

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